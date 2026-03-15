Exejecutivo de Chevron habría aconsejado a la CIA mantener a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

Un exejecutivo de la petrolera estadounidense Chevron habría aconsejado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantener a la dirigente chavista Delcy Rodríguez en una posición de poder tras la captura de Nicolás Maduro, al considerar que un reemplazo inmediato por la oposición podría provocar una situación de inestabilidad en Venezuela.

La información fue revelada en un reportaje publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, que señala que la recomendación fue realizada por Ali Moshiri, quien durante años dirigió las operaciones de Chevron en América Latina y mantuvo estrechos vínculos con el sector petrolero venezolano.

De acuerdo con el medio, en los meses previos a la operación en la que comandos estadounidenses detuvieron a Maduro el pasado 3 de enero, la CIA consultó a Moshiri para obtener una evaluación sobre el escenario político venezolano y los posibles efectos de un cambio de poder en el país.

Según fuentes citadas por el periódico, el exejecutivo advirtió que intentar desmantelar completamente el aparato político del chavismo para instalar de inmediato a la oposición democrática, encabezada por María Corina Machado, podría derivar en un “atolladero” similar a las intervenciones estadounidenses en Irak o Afganistán.

Moshiri habría señalado que Machado carecía del respaldo de los servicios de seguridad y del control de la infraestructura petrolera, factores que consideró determinantes para garantizar la gobernabilidad en el país sudamericano.

El informe con esta evaluación, según el reportaje, fue presentado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de un documento confidencial elaborado por la CIA para analizar posibles escenarios políticos tras la captura del líder venezolano.

Horas después de conocerse la detención de Maduro, Trump expresó públicamente una posición similar. El mandatario afirmó que sería “muy difícil” que Machado asumiera el poder en Venezuela, al señalar que, a su juicio, no contaba con suficiente respaldo dentro del país.

Tras la publicación del reportaje, Chevron reaccionó mediante un comunicado en el que aseguró que la empresa no autorizó a ningún representante a interactuar con la CIA sobre el liderazgo político venezolano entre la primavera de 2025 y la salida de Maduro del poder.

La compañía también indicó que no tenía conocimiento previo de la operación que culminó con la captura del exmandatario y afirmó que actualmente no mantiene ninguna relación formal ni informal con Moshiri, quien dejó la empresa en 2017 y finalizó su vínculo como consultor en 2024.

Por su parte, la portavoz de la CIA, Liz Lyons, rechazó las afirmaciones del reportaje y sostuvo que se basan en “información falsa, no verificada y procedente de fuentes anónimas”.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly afirmó que Chevron no participó en la operación contra Maduro y aseguró que esta fue resultado de una planificación de alto nivel basada en inteligencia recopilada por varias agencias estadounidenses.

El reportaje del Wall Street Journal también destaca la influencia que la industria petrolera ha tenido en el análisis de la política venezolana dentro de Washington. Durante décadas, Moshiri mantuvo relaciones cercanas con las élites políticas del país, incluyendo al fallecido presidente Hugo Chávez, quien —según el medio— lo llamaba “querido amigo”.

Gracias a ese acceso, el ejecutivo se convirtió durante años en una fuente de información sobre el funcionamiento interno del poder venezolano en momentos en que Estados Unidos tenía una presencia limitada de inteligencia en el país.

El periódico también subraya que Chevron es actualmente la única gran petrolera estadounidense con capacidad para aumentar rápidamente la producción en Venezuela, un país que posee algunas de las mayores reservas de crudo del mundo.

La compañía ha indicado que busca incrementar su producción en territorio venezolano hasta en un 50% durante los próximos 18 a 24 meses, una estrategia que podría verse favorecida por su permanencia en el país durante años de crisis política y sanciones internacionales