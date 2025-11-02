Arbitraje internacional pendiente: Panamá ya venció a Sacyr y ahora deberá enfrentarse a WeBuild

De acuerdo con registros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), el proceso arbitral WeBuild S.p.A. contra la República de Panamá —identificado bajo el expediente CIADI n.º ARB/20/10— fue registrado el 23 de junio de 2020 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington D.C., Estados Unidos.La demanda, presentada por la constructora italiana WeBuild S.p.A., reclama al Estado panameño una indemnización de aproximadamente $2,200 millones por supuestas violaciones al Tratado Bilateral de Inversión firmado entre Italia y Panamá en 2009 y en vigor desde 2010.Actualmente, la Unctad registra el caso WeBuild contra Panamá como pendiente, dentro de su base de datos de controversias de inversión (<i>Investment Dispute Settlement Navigator</i>).El tribunal arbitral está presidido por el jurista suizo Pierre Tercier e integrado además por Brigitte Stern (Francia), designada por el demandante, y Robert Volterra (Canadá/Reino Unido), designado por el Estado panameño. Hasta la fecha, el caso se mantiene en curso, según los registros de Unctad y del CIADI.