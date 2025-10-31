Panamá gana arbitraje internacional contra Sacyr y recibirá más de $6 millones en costas

<b>La República de Panamá</b> obtuvo una victoria en el arbitraje internacional de inversión presentado por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sacyr" target="_blank">la empresa española Sacyr, S. A.</a>, bajo las <b>Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas</b> para el <b>Derecho Mercantil Internacional</b>.Así lo informó la tarde de este viernes 31 de octubre el Gobierno de Panamá, quien detalló que el caso, iniciado en 2018, se originó cuando Sacyr —integrante del<b> Consorcio Unidos por el Canal (GUPC)</b>, responsable de la construcción del <b>Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá</b>— interpuso una demanda contra el Estado panameño por un monto de 2,362 millones 730 mil dólares.Sacyr alegaba, recordó el Gobierno panameño, que las actuaciones de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama" target="_blank">Autoridad del Canal de Panamá (ACP) </a>durante la licitación y ejecución del proyecto habían violado el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.En el laudo emitido este 31 de octubre el tribunal rechazó la totalidad de las reclamaciones de Sacyr, al considerar que la empresa no logró probar sus alegatos y que las acciones cuestionadas de la ACP no pueden atribuirse al Estado panameño como actos realizados en el ejercicio de su poder soberano.<b>El fallo también señaló que, aun si las reclamaciones hubiesen tenido mérito, habrían sido inadmisibles, pues se basaban en el contrato de construcción y no en el tratado bilateral de inversiones.</b>Además, el tribunal ordenó a Sacyr pagar a Panamá la suma de 6,391,831.66 dólares en concepto de costas del arbitraje, incluyendo honorarios legales y gastos del proceso.