Panamá gana arbitraje internacional contra Sacyr y recibirá más de $6 millones en costas

La República de Panamá obtuvo una victoria en el arbitraje internacional de inversión presentado por la empresa española Sacyr, S. A., bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Así lo informó la tarde de este viernes 31 de octubre el Gobierno de Panamá, quien detalló que el caso, iniciado en 2018, se originó cuando Sacyr —integrante del Consorcio Unidos por el Canal (GUPC), responsable de la construcción del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá— interpuso una demanda contra el Estado panameño por un monto de 2,362 millones 730 mil dólares.

Sacyr alegaba, recordó el Gobierno panameño, que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la licitación y ejecución del proyecto habían violado el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.

En el laudo emitido este 31 de octubre el tribunal rechazó la totalidad de las reclamaciones de Sacyr, al considerar que la empresa no logró probar sus alegatos y que las acciones cuestionadas de la ACP no pueden atribuirse al Estado panameño como actos realizados en el ejercicio de su poder soberano.

El fallo también señaló que, aun si las reclamaciones hubiesen tenido mérito, habrían sido inadmisibles, pues se basaban en el contrato de construcción y no en el tratado bilateral de inversiones.

Además, el tribunal ordenó a Sacyr pagar a Panamá la suma de 6,391,831.66 dólares en concepto de costas del arbitraje, incluyendo honorarios legales y gastos del proceso.