Una colaboración entre artistas de Panamá y Puerto Rico le pone música a la Navidad con el lanzamiento de “Llegó la Navidad a Panamá”, una canción que reúne diferentes estilos y generaciones en una producción especial para estas fiestas.

En el tema participan figuras como Omar Alfanno, Gilberto Santa Rosa, Cuco Peña, Boza, Iván Barrios, Ricardo Velásquez, Jhonathan Chávez, Sofía Valdés, Ilda Mason y Karol Wilson, quienes aportaron sus voces a esta propuesta musical.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Caja de Ahorros y busca llevar al público un mensaje de alegría, esperanza y unión durante la temporada navideña.