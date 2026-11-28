Una colaboración entre artistas de Panamá y Puerto Rico le pone música a la Navidad con el lanzamiento de “Llegó la Navidad a Panamá”, una canción que reúne diferentes estilos y generaciones en una producción especial para estas fiestas.
En el tema participan figuras como Omar Alfanno, Gilberto Santa Rosa, Cuco Peña, Boza, Iván Barrios, Ricardo Velásquez, Jhonathan Chávez, Sofía Valdés, Ilda Mason y Karol Wilson, quienes aportaron sus voces a esta propuesta musical.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Caja de Ahorros y busca llevar al público un mensaje de alegría, esperanza y unión durante la temporada navideña.
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Una publicación compartida de Omar Alfanno (@omaralfanno)
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A través de sus redes sociales, Omar Alfanno destacó la importancia de formar parte de esta propuesta y agradeció a los artistas, músicos y profesionales que participaron en la grabación.
“Llegó la Navidad a Panamá” forma parte del proyecto “Navidad Nuestra 2026” y ya se encuentra disponible en las plataformas digitales para que el público pueda escucharla y compartirla durante esta temporada.
La canción reúne diferentes estilos y generaciones de la música panameña y puertorriqueña, convirtiéndose en una propuesta que busca llevar el espíritu navideño a través de una colaboración entre artistas de ambos países.