El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el calendario para la entrega de las tarjetas PUNCH destinadas a 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
El proceso de retiro se llevará a cabo del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre, en distintos puntos habilitados a nivel nacional.
Los acudientes deberán presentar, al momento de retirar la tarjeta, su pasaporte vigente o la cédula de extranjero residente o naturalizado, dependiendo de su condición migratoria.
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En la ciudad de Panamá, la entrega se realizará en Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Mientras que, en Panamá Oeste, los acudientes deberán dirigirse únicamente a la sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al Parque Libertador, en la avenida Las Américas, en La Chorrera.
Para quienes residen en el interior del país, la entrega estará disponible en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, con dos excepciones: La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos, y Santiago Centro, en Veraguas.
El IFARHU aclaró que no será necesario que el estudiante esté presente ni que el acudiente acuda acompañado. Para agilizar el proceso, solo deberá presentar el documento de identificación requerido.