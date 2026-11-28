El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el calendario para la entrega de las tarjetas PUNCH destinadas a 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). El proceso de retiro se llevará a cabo del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre, en distintos puntos habilitados a nivel nacional. Los acudientes deberán presentar, al momento de retirar la tarjeta, su pasaporte vigente o la cédula de extranjero residente o naturalizado, dependiendo de su condición migratoria.

¿Dónde retirar la tarjeta PUNCH? Estos son los puntos habilitados