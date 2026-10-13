Tonosí incomunicado tras el terremoto: el agro en alerta por el bloqueo de rutas de producción

El potente terremoto de magnitud 7.5 —registrado este viernes 9 de octubre— dejó a los sectores agrícolas y ganaderos del sur de la península de Azuero y provincias centrales al borde del colapso. Con el epicentro del impacto concentrado en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, el corte total de las vías de acceso mantiene a comunidades enteras incomunicadas, paralizando la cosecha de arroz, la salida de carne y la distribución de leche fresca, entre otros rubros de la región productora. Armando Cedeño, presidente del capítulo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) en Los Santos, ofreció a La Estrella de Panamá un balance preliminar de la crisis en Tonosí y áreas aledañas. Destacó que, tras el terremoto, la infraestructura vial quedó severamente maltrecha: caminos de producción intransitables, puentes fracturados y vados destruidos impiden la movilización del producto. “En el caso de la leche, los caminos están intransitables. Hay áreas donde los productores llevan varios días sin poder ordeñar porque no hay forma de sacar la producción. Eso es un daño enorme para la economía de los productores y para el propio animal”, relató Cedeño. La interrupción diaria del ordeño desencadena graves consecuencias veterinarias. Como explicó Edwin Cárdenas, productor de leche y cerdos, la acumulación de leche en las ubres provoca mastitis —una inflamación severa que compromete la vida productiva de la vaca y puede llevarla a la muerte—, mientras que el consumo desmedido de leche retenida provoca diarreas agudas y deshidratación en los terneros. En cuanto al ganado de ceba, Cedeño confirmó que la parálisis es total. “Del área de Tonosí no puede salir ni entrar nada”, dijo Cedeño, quien alertó sobre el riesgo de abastecimiento en rubros como leche, en carne, cerdo, arroz. ”¡Sí, sí! Sigue habiendo riesgo de desabastecimiento, claro que sí: en leche, carne, cerdo, arroz y otros. No ves que no pueden salir a vender su producción”, afirmó el productor santeño. Añadió que, “si sigue temblando acá —y ahorita eso es bastante fuerte—, claro que va a hacer falta la leche, la carne y el arroz. Este último, también porque no pueden sacar la cosecha que está en pleno apogeo”. En el caso del maíz, indicó Cedeño: “Yo también siembro acá en Tonosí y en otras áreas no ha habido tanto problema con los caminos, pero sí va a sufrir afectaciones porque no se pueden abastecer con la fertilización”. A las pérdidas operativas se suma el estrés traumático que sufren los animales debido a las constantes réplicas.

Cosecha de arroz atrapada

El impacto sobre el sector agrícola golpea directamente a la producción arrocera. En Tonosí existen alrededor de 5,500 hectáreas sembradas que se encontraban en plena cosecha —tras sobrevivir a los severos embates del verano anterior—. Sin embargo, las grietas e hundimientos en los tramos Tonosí-Las Tablas, Tonosí-Pedasí y Tonosí-Macaracas impiden tanto la salida del grano como la llegada de insumos. Frente a este escenario, Cedeño lanzó una dura crítica por la lentitud de la respuesta gubernamental. “Le pido a las autoridades que actúen; han estado demasiado lentas en prestar los apoyos, tanto con el agua como con la maquinaria. Las tomas de agua superficiales en Tonosí quedaron completamente terraplenadas por el terremoto. En las carreteras principales solo vi dos compañías atendiendo deslaves con dos cuadrillas para tramos de 57 y más de 60 kilómetros. Debería movilizarse toda la fuerza del país hacia acá para dar respuestas rápidas”, cuestionó el dirigente.

En el campo y bajo réplicas: la emergencia humana

La devastación en la infraestructura habitacional es profunda. Cedeño reportó que en distintas comunidades de Los Santos, Guararé y Las Tablas hay poblados donde colapsaron de 50 a más de 103 viviendas, dejando a las familias en la intemperie. En Tonosí, donde se registran réplicas cada 20 a 30 minutos —destacando sismos de gran intensidad la tarde del sábado y la mañana del domingo—, la población vive aterrada en potreros, patios y campos abiertos. Comunidades de hasta 100 personas se han agrupado al aire libre, sacrificando sus propios animales (vacas y cerdos) y compartiendo reservas de arroz para subsistir. Además, la pérdida de sanitarios y letrinas en terrenos de tierra suelta incrementa el riesgo de un problema de salubridad. Ante la falta de respuesta oficial inmediata, los agremiados de Anagan han coordinado apoyos propios enviando camiones con agua embotellada y bolsas de comida, mientras que desde Panamá Oeste y Coclé se organizan colectas de víveres, leche para niños y medicamentos. El panorama en Veraguas y la franja costera de Azuero El impacto ambiental y estructural del movimiento telúrico también afectó a la provincia de Veraguas. Omar Spiegel, presidente del Comité de Productores de Arroz del sur de Veraguas y Soná, relató la magnitud de los daños tras inspeccionar la zona del epicentro. “La península quedó partida de lado a lado por una falla gigantesca. No quedó ninguna edificación en pie en las cercanías; los accesos a los puentes se hundieron y las carreteras se separaron”, dijo Spiegel. No obstante, aclaró que, aunque las vías están seriamente comprometidas, los campos de cultivo de arroz en el sur de Veraguas no sufrieron daños biológicos ni se registraron víctimas mortales entre las familias de los productores. Para no agravar el estado de la capa asfáltica, Spiegel recomendó a los agricultores evacuar la cosecha utilizando camiones de carga ligera o con capacidad reducida. Al ser consultado sobre posibles riesgos de desabastecimiento a raíz de esta situación, respondió que “no debe haber”, porque “las zonas productivas están trabajando” Por su parte, Edwin Pérez, productor de maíz, cebolla y ganado, diferenció los matices del desastre en Azuero: mientras las zonas montañosas de Las Minas, Los Pozos, Macaracas, Mariato y Tonosí sufrieron graves derrumbes por su topografía, en las franjas costeras de Herrera y Los Santos (Parita, Chitré, Ocú, Pedasí) las vías de penetración se mantienen transitables y las faenas del campo continúan. Sin embargo, el comercio en las urbes de Chitré y Los Santos se encuentra paralizado al 100 % debido al colapso de estanterías, vidrios y daños estructurales en los locales comerciales.

Importancia estratégica de la región golpeada

De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) correspondientes al periodo agrícola 2025-2026, las provincias impactadas por el terremoto conforman la columna vertebral de la seguridad alimentaria de Panamá. La concentración geográfica de sus rubros evidencia la magnitud de un posible riesgo de desabastecimiento nacional. En las zonas afectadas por el terremoto se cultiva una amplia variedad de rubros agrícolas y ganaderos cuya producción podría verse comprometida. Entre los principales cultivos destacan el arroz, el maíz, diversas hortalizas de tierras bajas y tubérculos como yuca, ñame y otoe, además de ajíes, culantro, tomate y variados frutales. En el sector pecuario, se advierten posibles afectaciones en la producción de leche, carne, ganado vacuno, porcino y avícola, así como en la producción de huevos y especies menores.

Arroz mecanizado: Durante el periodo agrícola 2025-2026 registró una producción de 375,834 toneladas métricas a nivel nacional (88% cultivado en secano y 12% bajo riego). Los mayores aportes provienen de Chiriquí (30%), Coclé (18%), Los Santos (14%) y Veraguas (13%). En la modalidad de siembra a chuzo, Herrera encabeza la mayor participación.

Maíz: La mayor superficie y volumen de cosecha se concentra en Los Santos, Herrera, Veraguas, Chiriquí y Coclé.

Sorgo: La producción nacional se distribuye entre Herrera, Los Santos y Chiriquí.

Leguminosas: El frijol chiricano (Vigna unguiculata) se cultiva principalmente en Herrera, Los Santos y Coclé; mientras que la producción de porotos destaca en Herrera, Coclé y Veraguas.

Raíces y tubérculos: La cosecha de ñame, yuca y otoe tiene como pilares a las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

Hortalizas: Herrera, Coclé y Los Santos destacan en la producción de cebolla; Herrera y Los Santos lideran en tomate; mientras que Coclé y Los Santos concentran el cultivo de pepino.

Frutales y agroindustria: Las cosechas de melón, sandía y zapallo se concentran en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. El plátano se produce en Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas; la piña en Coclé y Los Santos; la naranja en Veraguas y Coclé; y el limón persa en Veraguas, Herrera y Coclé.

Otros cultivos industriales: El café en grano seco se cosecha en Veraguas, Herrera y Coclé; la caña industrial en Veraguas, Herrera y Coclé; y la palma aceitera se concentra en Veraguas.

Ganadería de carne y leche: Junto con su rendimiento agrícola, las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas constituyen polos de alta relevancia estratégica en la producción de carne bovina y lechería para el país.

“Tonosí es un área altamente productiva en lechería, carne, arroz, tomate y muchos otros rubros, y está incomunicado. No se ha podido llegar hasta allá y eso genera una profunda preocupación, porque la producción no puede salir”, advirtió Cárdenas, también presidente del capítulo de Panamá Oeste, tras mantener comunicación directa con el dirigente del gremio en Los Santos. Impacto del terremoto al sector productor El ingeniero agrónomo Enrique Castillo advirtió sobre las graves consecuencias que el reciente terremoto representa para el sector productivo de las provincias centrales. Entre los principales riesgos técnicos, el especialista destacó el deterioro de los suelos y la alteración de su estructura y textura, factores que provocan erosión y reducen significativamente el rendimiento de los cultivos. Asimismo, señaló que los daños físicos en la cobertura vegetal, la separación y rotura del sistema radicular, e incluso grietas durante la maduración de los frutos, comprometen el desarrollo normal de la vegetación. Castillo agregó que este tipo de eventos sísmicos genera malformaciones en los tejidos vasculares de las plantas, provocándoles deshidratación y altos niveles de estrés fisiológico, a la vez que favorece la proliferación de plagas y enfermedades. Como consecuencia de estos factores, se prevé una eventual escasez de productos agrícolas en los principales mercados y centros de consumo. Sobre cómo este escenario podría impactar la seguridad alimentaria del país, Castillo explicó que, si continúan las réplicas en estas zonas de alta capacidad agrícola, la producción y los rendimientos disminuirán de manera inevitable. A esta situación se suma la urgencia de rehabilitar a la brevedad los caminos de producción. De lo contrario, junto a la crisis por la reconstrucción de los hogares de los productores, muchos de ellos se verán forzados a buscar otros medios de subsistencia o a migrar hacia distintas zonas para dedicarse a otras actividades; un panorama que atenta directamente contra la seguridad alimentaria de los panameños.

Doble Estado de Emergencia para un sector golpeado por el clima y el terremoto

La declaración del Estado de Emergencia Nacional tras el terremoto de 7.5 (Resolución de Gabinete N.° 108) libera hasta $100 millones para obras, vías y agua potable mediante contrataciones especiales vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, los fondos se administrarán vía fideicomiso en el Banco Nacional bajo la fiscalización de la Contraloría. Esta medida ejerce una presión sin precedentes sobre la región central y Azuero, zonas que ya se encontraban bajo alerta previa por las severas previsiones del fenómeno de El Niño, cuyas previsiones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) apuntan a uno “muy fuerte” hasta febrero de 2027, para posteriormente comenzar a debilitarse. Para mitigar la sequía y la socavación de puentes en provincias como Coclé, Colón y Bocas del Toro, el Gobierno ya mantenía decretada una primera emergencia por $80 millones (Resoluciones N.° 80 y N.° 102-26, vigentes hasta junio de 2027). El terremoto asesta así un segundo golpe devastador sobre un sector productivo agobiado. El contraste entre ambas emergencias —que suman $180 millones en recursos extraordinarios— evidencia la extrema vulnerabilidad de un aparato agropecuario que, sin recuperarse de la crisis climática, ahora enfrenta el colapso total de sus rutas de abastecimiento. Desde el MIDA informaron a La Estrella de Panamá que “la prioridad en este momento son los damnificados. Seguramente en esta semana se levante algún reporte por parte de Sinaproc (Sistema Nacional de Protección Civil)”. Complicaciones logísticas y variabilidad climática Castillo advirtió sobre la dificultad para trasladar e ingresar los rubros agrícolas cosechados en estas regiones, un factor que agrava las presiones recientes generadas por el fenómeno de El Niño. ”Es evidente que las fluctuaciones asociadas al cambio climático, al fenómeno de El Niño y a otras variaciones atmosféricas provocan sequías en algunas áreas y lluvias excesivas en otras. Estos eventos alteran los ciclos de maduración de los frutos, retrasan las cosechas y desencadenan múltiples factores incontrolables. Frente a esto, solo a través de la experiencia y la observación constante es posible predecir y anticipar el comportamiento de los cultivos”, concluyó Castillo.