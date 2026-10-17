Los instrumentos cuentan nuestra historia

Rasgos de la etnomusicología panameña, obra del chiricano Roberto Fuentes, llena un vacío bibliográfico del pasado y del presente de los instrumentos musicales, las danzas y la cosmovisión de tres pueblos originarios de nuestro país: los ngöbe-buglé, los gunas y los emberás.

Esta es una investigación académica sobre lo místico, lo folclórico y las ancestrales tradiciones de las comunidades originarias y cómo todo esto conecta con la música.

“El ser humano, desde que inició su paso en la tierra, ha buscado una extensión de su voz y son los instrumentos musicales los que le permiten extender esa expresión interna, ese querer decir sus sentimientos, sus emociones”, explica Alcides Fuentes, poeta y cantautor, cuando presentó esta obra en el Festival Lean, organizado por la Biblioteca de Boquete.

Estas poblaciones comenzaron haciendo música con artefactos que fabricaban con los elementos que tenían a su alrededor, añade Alcides Fuentes, quien también es actor y abogado.

Esta publicación de Roberto Fuentes brinda información sobre cómo narraban sus leyendas a través de la música y cómo contaban sus historias por distintos medios para que no se perdieran sus raíces.

Alcides destaca que con su obra Roberto se une a otras figuras istmeñas que han aportado al universo musical nacional como Narciso Garay (sus investigaciones datan de la década de 1930) y Gonzalo Brenes (hizo sus pesquisas durante las décadas de los 1960 y 1970).

“Nos estamos perdiendo de tanto, a veces por no tener la información, a veces porque no nos comunicamos. La música nace de una cosmovisión, de las creencias y de las alabanzas a los dioses”, indica Roberto.

Cada una de estas poblaciones tiene rituales para la curación, el matrimonio, el parto, el nacimiento, la enfermedad y la muerte.

“Algunos cantos son en un lenguaje tan antiguo que no saben bien qué dicen, pero lo han aprendido de manera fonética desde hace muchas generaciones. Las influencias foráneas los han marcado bastante. Los chicos que conocí fuera de la comarca les pedía que cantaran sus cantos tradicionales y muchos no querían cantar”, anota Roberto.

La búsqueda

Roberto inició su interacción con los ngöbe-buglé cuando trabajó del 2007 al 2011 como docente de música en Hato Pilón, en el distrito de Mironó, en la Comarca Ngöbe-Buglé.

En esos lares les preguntaba a sus estudiantes de 7, 8 y 9 de pre-media, a los padres de familia, a quien se encontrara, por los instrumentos musicales más antiguos.

“La respuesta era que se usaban casi únicamente en una actividad llamada balsería. Es un juego deportivo. Ahí es donde hacen rituales con sus instrumentos antiguos”, plantea Roberto.

Ya siendo profesor en la Universidad Autónoma de Chiriquí, Roberto les preguntaba a sus alumnos si se conservaba de la mejor manera ese legado en la comarca. Ellos le indicaron: “las cosas han cambiado, hay mucha influencia externa”.

Eso le da pie a Roberto para indagar más sobre el tema. “Es la música nuestra, no puede ser que nosotros no conozcamos nada de eso. Cuando fui estudiante leía las obras sobre música y veía que solo mencionaban dos o tres instrumentos de los originarios”.

Otro punto de partida ocurrió en su propia residencia, donde había unas ocarinas (pequeños instrumentos hechos de barro), una construcción de uno o varios orificios, y que un día descubrió que tenía diferentes sonidos.