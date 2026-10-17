Las historias que cuentan las imágenes

Salir a recorrer las comunidades afectadas por el terremoto es encontrarse con mucho más que viviendas dañadas y carreteras en mal estado. Es mirar de cerca la preocupación de quienes no saben cuándo podrán regresar a sus casas, escuchar las inquietudes de los productores que no logran llegar a sus fincas y observar cómo, en medio de la incertidumbre, la vida intenta seguir su curso.

El fotógrafo de La Estrella de Panamá, Erick Marciscano, recorrió comunidades de Herrera, La Pitaloza, Los Santos y Veraguas, incluyendo Mariato, Torio y Soná. Con su cámara, documentó no solo los daños que dejó el sismo, sino también las preocupaciones, los temores y la solidaridad de las personas que intentan recuperar la tranquilidad.