Las historias que cuentan las imágenes

Salir a recorrer las comunidades afectadas por el terremoto es encontrarse con mucho más que viviendas dañadas y carreteras en mal estado. Es mirar de cerca la preocupación de quienes no saben cuándo podrán regresar a sus casas, escuchar las inquietudes de los productores que no logran llegar a sus fincas y observar cómo, en medio de la incertidumbre, la vida intenta seguir su curso.
El fotógrafo de La Estrella de Panamá, Erick Marciscano, recorrió comunidades de Herrera, La Pitaloza, Los Santos y Veraguas, incluyendo Mariato, Torio y Soná. Con su cámara, documentó no solo los daños que dejó el sismo, sino también las preocupaciones, los temores y la solidaridad de las personas que intentan recuperar la tranquilidad.
Durante el recorrido encontró niños que seguían jugando, ajenos por momentos a la preocupación de sus padres; familias que esperan regresar a sus casas y productores que enfrentan dificultades para llegar a sus fincas por el mal estado de las carreteras.
En cada comunidad se repetían las inquietudes sobre las viviendas afectadas, la llegada de la ayuda y el futuro de los trabajos y negocios. Para muchas personas, la emergencia no termina con el movimiento de la tierra. Continúa en la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a casa o recuperar su vida cotidiana.
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