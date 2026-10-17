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Las historias que cuentan las imágenes

Moradores de Isla Cañas, en Los Santos, resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país.
Moradores de Isla Cañas, en Los Santos, resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Erick Marciscano
  • 18/10/2026 00:00
El fotógrafo Erick Marciscano recorrió comunidades afectadas por el terremoto y retrató el miedo, la incertidumbre y la solidaridad de quienes buscan recuperar la tranquilidad

Salir a recorrer las comunidades afectadas por el terremoto es encontrarse con mucho más que viviendas dañadas y carreteras en mal estado. Es mirar de cerca la preocupación de quienes no saben cuándo podrán regresar a sus casas, escuchar las inquietudes de los productores que no logran llegar a sus fincas y observar cómo, en medio de la incertidumbre, la vida intenta seguir su curso.

El fotógrafo de La Estrella de Panamá, Erick Marciscano, recorrió comunidades de Herrera, La Pitaloza, Los Santos y Veraguas, incluyendo Mariato, Torio y Soná. Con su cámara, documentó no solo los daños que dejó el sismo, sino también las preocupaciones, los temores y la solidaridad de las personas que intentan recuperar la tranquilidad.

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Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
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Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Durante el recorrido encontró niños que seguían jugando, ajenos por momentos a la preocupación de sus padres; familias que esperan regresar a sus casas y productores que enfrentan dificultades para llegar a sus fincas por el mal estado de las carreteras.

En cada comunidad se repetían las inquietudes sobre las viviendas afectadas, la llegada de la ayuda y el futuro de los trabajos y negocios. Para muchas personas, la emergencia no termina con el movimiento de la tierra. Continúa en la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a casa o recuperar su vida cotidiana.

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