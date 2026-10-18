Caficultores de Colón logran acuerdo comercial de venta directa a la industria, sin intermediarios

Un total de 38 caficultores de los distritos de Chagres y Donoso lograron un acuerdo comercial para vender su producción de forma directa a la industria procesadora, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El plan, articulado por el MIDA a través de su regional en Colón, busca establecer un canal de comercialización sin intermediarios, garantizando mejores precios para el grano y un impacto económico directo en la calidad de vida de las familias rurales de la Costa Abajo colonense.

El coordinador de Agricultura del MIDA en Colón, Inocencio Garibaldi, explicó que el acercamiento forma parte de una hoja de ruta interinstitucional acordada con el sector privado. La estrategia incluyó una serie de consultas y jornadas de trabajo con productores del área Transístmica, Panamá Norte, Palenque y el sector de El Lago.

El ciclo de encuentros culminó recientemente en el corregimiento de Río Indio, en el distrito de Donoso, donde se concretó el diálogo entre las partes.

“El objetivo principal es ofrecer alternativas reales de comercialización, facilitando el contacto directo con la empresa compradora. De esta manera, reducimos la intermediación, mejoramos los ingresos de los productores y promovemos el desarrollo del sector mediante asistencia técnica constante”, destacó.

Actualmente, los rendimientos promedio en la zona se ubican en aproximadamente seis quintales por hectárea. Frente a este panorama, el MIDA mantendrá el acompañamiento de sus técnicos durante las distintas etapas del cultivo para optimizar tanto la calidad como la cantidad del grano cosechado.

Por su parte, los productores destacaron la importancia de este paso para el desarrollo local. Casimiro Ortega, caficultor de la comunidad de Coclé del Norte, en Donoso, respaldó el acuerdo y subrayó la necesidad de consolidar la organización comunitaria.

“Es urgente que los productores nos organicemos en asociaciones o cooperativas a nivel local. La integración es clave para potenciar el apoyo mutuo, mejorar nuestra capacidad de negociación y asegurar la sostenibilidad de nuestros proyectos agrícolas”, manifestó Ortega.

Con estas acciones, las autoridades agrícolas buscan consolidar la cadena de valor del café en las comunidades rurales, impulsando el dinamismo económico mediante alianzas entre el sector público, la industria privada y las bases productivas de la región.