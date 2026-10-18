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Papa León XIV hace su primera aparición pública tras cirugía por cáncer de pulmón

El pontífice fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma.
El pontífice fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma. AFP
Por
Leiny Pérez
  • 18/10/2026 11:53
El pontífice saludó a miles de fieles durante el rezo del Ángelus y anunció que retomará sus actividades de forma progresiva

El papa León XIV saludó este domingo 18 de octubre a miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en su primera aparición pública tras una operación por cáncer de pulmón. El pontífice, de 71 años, aseguró que retomará sus actividades de manera progresiva, luego de recibir el alta hospitalaria el sábado.

Durante la tradicional oración del Ángelus, desde una ventana del Palacio Apostólico, el líder de la Iglesia católica agradeció a quienes rezaron por su recuperación. Su aparición fue recibida con vítores de los asistentes, que celebraron verlo sonriente y hablando con normalidad.

“Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades”, expresó León XIV ante la multitud.

Recuperación y pruebas pendientes

El pontífice fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho. Según su cirujano, Stefano Margaritora, el estado de salud del papa evoluciona favorablemente y se encuentra en condiciones satisfactorias.

En declaraciones a Vatican News, el médico calculó que León XIV necesitará alrededor de diez días adicionales para recuperarse por completo.

También explicó que el tumor se detectó de manera incidental durante una radiografía abdominal rutinaria, que mostró una pequeña mancha en la base del pulmón derecho.

Aunque la intervención fue descrita como rutinaria, todavía están pendientes los resultados de pruebas para determinar si el cáncer se ha extendido y qué tratamiento podría requerir el pontífice.

El viaje a América Latina sigue en agenda

La operación generó dudas sobre la posibilidad de que León XIV mantenga su viaje a América Latina, previsto del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En este último país, el pontífice pasó dos décadas como misionero.

Sin embargo, Margaritora declaró a Vatican News que, por el momento, no existen razones clínicas que impidan realizar el viaje.

Durante su recuperación, el papa también ha retomado algunas actividades. El Vaticano informó que el viernes sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cual pidió una tregua humanitaria en Oleshki, ciudad del sur de Ucrania afectada por el conflicto.

La evolución médica de León XIV y los resultados de las pruebas pendientes serán determinantes para conocer los próximos pasos de su recuperación y confirmar sus compromisos públicos de las siguientes semanas.

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