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Gobierno coordina con Cruz Roja y ONU un plan de ayuda monetaria para damnificados

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Ministros del Palacio de las Garzas.
El encuentro se desarrolló en el Salón de los Ministros del Palacio de las Garzas. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 20/10/2026 16:40
La iniciativa busca apoyar a familias de escasos recursos que perdieron sus viviendas por el sismo del 9 de octubre y sus réplicas en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

El Gobierno de Panamá coordina con la Cruz Roja Panameña y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas la elaboración de un plan de ayuda monetaria para las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este 9 de octubre.

La iniciativa está dirigida a personas de escasos recursos de las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas que perdieron sus viviendas como consecuencia del sismo y sus réplicas.

Para avanzar en la propuesta, el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, y la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, se reunieron este martes 20 de octubre con delegados de la Cruz Roja Panameña y del PMA.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Ministros del Palacio de las Garzas, donde las organizaciones expresaron su disposición de colaborar con el Gobierno en la elaboración del mecanismo de asistencia.

Ayuda monetaria para familias que perdieron sus viviendas

La reunión se centró en afinar los detalles de un esquema de apoyo económico para las familias que quedaron sin hogar tras el terremoto y sus réplicas.

Además, la propuesta busca atender a los damnificados de bajos recursos en las cuatro provincias más afectadas, mediante un mecanismo de ayuda monetaria cuya implementación se encuentra en fase de coordinación.

La participación de la Cruz Roja Panameña y del Programa Mundial de Alimentos forma parte de los esfuerzos para articular la asistencia humanitaria con las instituciones del Estado.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa el monto de la ayuda, la cantidad de familias beneficiarias ni la fecha prevista para iniciar las entregas.

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