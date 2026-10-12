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World Central Kitchen activa una operación de ayuda alimentaria tras el terremoto en Panamá

La participación de Isaac Villaverde en una misión de World Central Kitchen en Jamaica, en 2025.
La participación de Isaac Villaverde en una misión de World Central Kitchen en Jamaica, en 2025. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 12/10/2026 12:07
La organización humanitaria activó una respuesta alimentaria tras el sismo de magnitud 7,5 y trabajará con aliados locales para ampliar la asistencia a las comunidades afectadas.

La organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) activó este lunes 12 de octubre una respuesta de asistencia alimentaria en Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa del Pacífico el pasado viernes, y las posteriores réplicas que provocaron nuevos daños en viviendas, edificios y carreteras.

A través de sus aliados locales, la organización busca garantizar el acceso a alimentos de las comunidades afectadas, especialmente en aquellas zonas donde los daños en las infraestructuras han dificultado el abastecimiento.

Según informó WCK en un comunicado, sus equipos identificaron, mediante sus redes de colaboración, comunidades cercanas al epicentro que requieren asistencia alimentaria. Para atender estas necesidades, la organización se alió con un restaurante de la provincia de Los Santos que comenzaría a distribuir comidas a las familias afectadas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los integrantes del cuerpo de cocineros de WCK en Panamá, Isaac Villaverde y Mario Castrellón.

La intervención en Panamá se suma a las operaciones de asistencia que World Central Kitchen ha desarrollado en otros países de la región afectados por terremotos.

La organización recordó su reciente respuesta en Venezuela, donde sus equipos apoyaron a familias de Caracas y La Guaira tras dos sismos consecutivos ocurridos con apenas segundos de diferencia. Entre junio y septiembre, trabajó junto con organizaciones locales, miembros de las comunidades y equipos de cocinas de campo para apoyar las labores de recuperación.

Asimismo, WCK participó en la respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la costa del Pacífico colombiano en agosto. Durante esa operación, sus equipos y aliados locales distribuyeron más de un millón de comidas a las comunidades necesitadas.

Con su intervención en Panamá, la organización busca fortalecer la respuesta local y ampliar la distribución de alimentos entre las familias que enfrentan dificultades tras el sismo.

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