World Central Kitchen activa una operación de ayuda alimentaria tras el terremoto en Panamá

La organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) activó este lunes 12 de octubre una respuesta de asistencia alimentaria en Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa del Pacífico el pasado viernes, y las posteriores réplicas que provocaron nuevos daños en viviendas, edificios y carreteras.

A través de sus aliados locales, la organización busca garantizar el acceso a alimentos de las comunidades afectadas, especialmente en aquellas zonas donde los daños en las infraestructuras han dificultado el abastecimiento.

Según informó WCK en un comunicado, sus equipos identificaron, mediante sus redes de colaboración, comunidades cercanas al epicentro que requieren asistencia alimentaria. Para atender estas necesidades, la organización se alió con un restaurante de la provincia de Los Santos que comenzaría a distribuir comidas a las familias afectadas.