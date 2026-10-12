China sanciona a ministros de Belice y Paraguay; Taiwán responde con condena

Para Taiwán, estas medidas violan principios fundamentales del derecho internacional y reflejan una estrategia de intimidación política y represión transnacional, cuyo objetivo sería debilitar los vínculos diplomáticos que la isla mantiene con sus aliados.

El documento califica la decisión de Pekín como “absolutamente absurda” y la señala como una injerencia directa en la soberanía y política exterior de otras naciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán) emitió un comunicado oficial en el que rechaza de manera categórica las sanciones anunciadas por la República Popular China contra dos altos funcionarios de países aliados: el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Belice, Francis Fonseca, y el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate.

La Cancillería taiwanesa subrayó que la República de China (Taiwán) es un país soberano e independiente, no subordinado a la República Popular China.

“Esta es una realidad objetiva del estrecho de Taiwán y un hecho reconocido internacionalmente”, afirma el comunicado, en el que se recalca que Pekín no tiene derecho a interferir en las relaciones diplomáticas de la isla.

El texto también destaca que las relaciones con Belice y Paraguay se han construido sobre principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo por la soberanía, valores que forman parte del consenso de la comunidad internacional.

En ese sentido, las sanciones chinas son interpretadas como una muestra de arbitrariedad e irracionalidad, que refuerzan la determinación de los aliados de Taiwán de mantener su apoyo firme.

Los vínculos históricos entre Taiwán, Belice y Paraguay se basan a través de proyectos de cooperación en áreas como educación, tecnología, salud y desarrollo económico.

Estos programas, según la Cancillería, generan beneficios tangibles para las poblaciones de los tres países y constituyen un ejemplo de cómo la diplomacia taiwanesa busca promover el bienestar compartido.

“Taiwán reafirma su compromiso de profundizar estas alianzas y promover un desarrollo basado en el beneficio mutuo”, añade el comunicado.

El gobierno taiwanés también advirtió que continuará trabajando estrechamente con sus socios diplomáticos para enfrentar el avance de las fuerzas autoritarias en la región.

En su mensaje, se compromete a defender la libertad, la democracia y los derechos humanos, así como a preservar la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.

La postura de Taiwán se enmarca en un contexto de creciente tensión con China, que considera a la isla parte de su territorio y busca aislarla en el escenario internacional.