Canal de Panamá cierra año fiscal 2026 con 12,635 tránsitos de buques

El Canal de Panamá cerró el año fiscal 2026 —comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026— con un acumulado de 12,642 tránsitos de buques de nave mayor (alto calado), según las cifras oficiales publicadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El resultado representa un promedio diario de 34.63 embarcaciones a lo largo de los doce meses. Las cifras consolidadas de las operaciones reflejan una caída en la vía interoceánica panameña al pasar de 13,404 tránsitos en el periodo fiscal 2025 a 12,635 en 2026, una caída de 5.74% o 769 buques menos. A excepción de mayo, los once meses restantes registraron bajas interanuales. El comportamiento del tráfico mantuvo relativa estabilidad en el volumen mensual de buques, registrando su punto más alto en abril de 2026, con 1,161 tránsitos (38.7 diarios), y su nivel más bajo en junio del mismo año, con 975 naves (32.5 diarias).

No obstante, las estadísticas de la administración canalera revelan un progresivo deterioro en la fluidez del tránsito durante el segundo semestre del año fiscal. El indicador de tiempo total en aguas del Canal (Canal Waters Time o CWT) —que mide las horas desde la llegada de la nave hasta su salida al océano— sufrió un incremento drástico. Mientras en octubre de 2025 una nave permanecía un promedio de 20.2 horas en aguas panameñas, para agosto y septiembre de 2026 ese promedio se elevó a 34.9 y 37.97 horas, respectivamente. En el último mes del año fiscal, se registraron picos máximos de espera de hasta 78.15 horas para buques sin reserva. En contraste, el tiempo de navegación efectiva dentro de la vía mostró variaciones menores, manteniéndose entre un mínimo mensual de 9.7 horas (noviembre de 2025) y un máximo de 11.84 horas (abril de 2026).

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