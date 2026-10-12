Canal de Panamá cierra año fiscal 2026 con 12,635 tránsitos de buques

El Canal de Panamá cerró el año fiscal 2026 —comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026— con un acumulado de 12,642 tránsitos de buques de nave mayor (alto calado), según las cifras oficiales publicadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El resultado representa un promedio diario de 34.63 embarcaciones a lo largo de los doce meses.
Las cifras consolidadas de las operaciones reflejan una caída en la vía interoceánica panameña al pasar de 13,404 tránsitos en el periodo fiscal 2025 a 12,635 en 2026, una caída de 5.74% o 769 buques menos. A excepción de mayo, los once meses restantes registraron bajas interanuales.
El comportamiento del tráfico mantuvo relativa estabilidad en el volumen mensual de buques, registrando su punto más alto en abril de 2026, con 1,161 tránsitos (38.7 diarios), y su nivel más bajo en junio del mismo año, con 975 naves (32.5 diarias).
No obstante, las estadísticas de la administración canalera revelan un progresivo deterioro en la fluidez del tránsito durante el segundo semestre del año fiscal. El indicador de tiempo total en aguas del Canal (Canal Waters Time o CWT) —que mide las horas desde la llegada de la nave hasta su salida al océano— sufrió un incremento drástico.
Mientras en octubre de 2025 una nave permanecía un promedio de 20.2 horas en aguas panameñas, para agosto y septiembre de 2026 ese promedio se elevó a 34.9 y 37.97 horas, respectivamente. En el último mes del año fiscal, se registraron picos máximos de espera de hasta 78.15 horas para buques sin reserva.
En contraste, el tiempo de navegación efectiva dentro de la vía mostró variaciones menores, manteniéndose entre un mínimo mensual de 9.7 horas (noviembre de 2025) y un máximo de 11.84 horas (abril de 2026).
La distribución por tamaño de buque confirmó la operativa de las esclusas amplificadas. Durante todo el periodo fiscal, los buques Neopanamax (manga de 107 pies en adelante) sumaron 3,558 tránsitos, equivalente al 28.1% del total. Las naves tipo Super (manga entre 91 y menos de 107 pies) continuaron representando la columna vertebral del tráfico en volumen, con 6,854 tránsitos (54.2%), mientras que los buques regulares constituyeron el 17.6% restante (2,230 tránsitos).
El segmento Neopanamax trabajó bajo presión constante. Los cupos ordinarios de reserva asignados a esta categoría se utilizaron por encima del 100% en 11 de los 12 meses del año fiscal, alcanzando un pico de utilización del 122.58% en octubre de 2025.
Por el contrario, la demanda en las subastas de cupos adicionales decayó hacia el final del ciclo fiscal. En diciembre de 2025, el uso de cupos subastados alcanzó un 132.13%, mientras que para enero de 2026 cayó a un 70.29%, estabilizándose en el último trimestre alrededor del 80% y 89%.
El balance operativo del año fiscal 2026 deja ver que, aunque la vía recuperó volumen de tráfico, la acumulación de embarcaciones en las entradas del Canal genera nuevos desafíos de gestión para la administración interoceánica.
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