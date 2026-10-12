Daños del terremoto 7.5 no alcanzan el umbral para usar el Fondo de Ahorro de Panamá

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) reiteró que se mantiene en comunicación con las autoridades competentes, atento a la evolución de los daños causados por el terremoto de 7.5. Como parte de la respuesta institucional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el país cuenta con recursos suficientes para atender los daños y necesidades más urgentes derivados de la emergencia, sin que haya sido necesario recurrir al FAP ni activar los procedimientos legales para su utilización.

De acuerdo con las estimaciones actuales, el costo de la emergencia no alcanza el umbral que establece la ley para disponer de los recursos del Fondo, equivalente al 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos $450 millones. El FAP recordó que fue concebido como un mecanismo de ahorro de largo plazo y estabilización financiera del Estado, diseñado para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante circunstancias extraordinarias. Recalcó que su utilización depende de una evaluación técnica de las necesidades financieras y del cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa vigente.