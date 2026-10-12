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Política

La Asamblea Nacional suspende la sesión del pleno hasta segundo aviso

Además, pidió a los directores asignar, a su discreción, al personal que trabajará bajo la modalidad de teletrabajo hasta el próximo jueves.
Además, pidió a los directores asignar, a su discreción, al personal que trabajará bajo la modalidad de teletrabajo hasta el próximo jueves. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Arcia
  • 12/10/2026 09:43
En la agenda legislativa están las reformas electorales y el Presupuesto General del Estado para 2027

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional ordenó suspender todas las actividades parlamentarias para hoy, incluida la sesión del pleno legislativo.

En un comunicado publicado en su cuenta de X durante la madrugada de este lunes, la Asamblea solicitó a los directores y jefes de unidades administrativas asistir únicamente con el personal estrictamente

Además, pidió a los directores asignar, a su discreción, al personal que trabajará bajo la modalidad de teletrabajo hasta el próximo jueves.

En el comunicado también se señala que mañana se anunciará a los diputados las medidas que se adoptarán para dar continuidad a las actividades del pleno y de las comisiones permanentes.

Las medidas obedecen a los efectos del terremoto ocurrido el pasado viernes, cuyas réplicas aún se registran hoy en distintas zonas del país. Este lunes también fueron desalojados los funcionarios del Tribunal Electoral.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional concluyen el próximo 29 de octubre.

En la agenda legislativa están las reformas electorales y el Presupuesto General del Estado para 2027.

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