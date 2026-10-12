La Asamblea Nacional suspende la sesión del pleno hasta segundo aviso

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional ordenó suspender todas las actividades parlamentarias para hoy, incluida la sesión del pleno legislativo.
En un comunicado publicado en su cuenta de X durante la madrugada de este lunes, la Asamblea solicitó a los directores y jefes de unidades administrativas asistir únicamente con el personal estrictamente
Además, pidió a los directores asignar, a su discreción, al personal que trabajará bajo la modalidad de teletrabajo hasta el próximo jueves.
En el comunicado también se señala que mañana se anunciará a los diputados las medidas que se adoptarán para dar continuidad a las actividades del pleno y de las comisiones permanentes.
Las medidas obedecen a los efectos del terremoto ocurrido el pasado viernes, cuyas réplicas aún se registran hoy en distintas zonas del país. Este lunes también fueron desalojados los funcionarios del Tribunal Electoral.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional concluyen el próximo 29 de octubre.
En la agenda legislativa están las reformas electorales y el Presupuesto General del Estado para 2027.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...