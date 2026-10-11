Una noche para celebrar a Taiwán y hablar del futuro de sus vínculos con Panamá

A las 7:00 p. m. del jueves 8 de octubre, la gala organizada por la Asociación Panameña de Profesionales Egresados de Taiwán (APADET) para conmemorar el Día Nacional de Taiwán comenzó a recibir, poco a poco, a sus asistentes. Al encuentro acudieron numerosos panameños que tuvieron la oportunidad de cursar estudios superiores en universidades taiwanesas, así como diversas personalidades del ámbito político.

Entre los asistentes se encontraban varios diputados que forman parte del Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-Taiwán de la Asamblea Nacional, como Marcos Castillero, Yarelis Rodríguez, Lenin Ulate, Luis Duke, Jonathan Vega y Yamireliz Chong, entre otros integrantes de este grupo legislativo. También estuvieron presentes exministros de Estado, como el extitular de Obras Públicas José Antonio Domínguez y el exdirector de la Caja de Seguro Social Alfredo Martiz.

No fue hasta las 8:00 p. m. cuando comenzó formalmente el evento, con unas palabras de la vocal de APADET, Giovanna Bernal, quien cursó una maestría en Negocios Internacionales en la Universidad Nacional Cheng Kung.

La historia de APADET comenzó entre amigos, recuerdos de Taiwán y una sesión de karaoke en la casa del entonces embajador taiwanés Joseph Cho. Así lo recordó Bernal durante el encuentro, al explicar que, entre canciones, surgió una pregunta que terminaría dando origen a la asociación: “¿Y por qué ustedes no se agrupan?”.

De aquella conversación nació la iniciativa de establecer una asociación cuyo propósito era mantener los vínculos con el país donde muchos panameños habían estudiado y vivido experiencias que marcaron sus vidas. Taiwán promueve el intercambio estudiantil como una de las vías para fortalecer sus relaciones con otros países, entre ellos Panamá.

Seguidamente, intervino el representante de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Bogotá, Colombia, Víctor Chu, quien destacó que el evento conmemoraba el 115 aniversario del Día Nacional de Taiwán, así como los 30 años de la primera elección directa de su presidente. El actual mandatario es Lai Ching-te, del Partido Progresista Democrático.

En su discurso, Chu destacó las fortalezas de Taiwán no solo en el ámbito educativo, sino también en la alta tecnología y la inteligencia artificial. Asimismo, resaltó el papel de la isla en la fabricación de semiconductores utilizados actualmente en dispositivos como los teléfonos inteligentes.

“Desde 1996, nuestra democracia se ha fortalecido mediante la participación ciudadana, el pluralismo y el respeto por la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho. Estos valores también constituyen la base de la confianza que permite construir relaciones duraderas. Esa confianza se refleja en los distintos espacios en los que nuestros pueblos han encontrado formas de acercarse. Durante el último año, varias delegaciones de diputados panameños han visitado Taiwán, y estos intercambios han contribuido a un mayor conocimiento mutuo”, señaló Chu.

El representante calificó la conformación de un grupo de amistad parlamentaria en la Asamblea Nacional, el pasado 8 de septiembre, como una ‘expresión institucional» de las relaciones entre Taiwán y Panamá.

Por su parte, el recién asumido presidente de APADET, Elvins Santander, también destacó los vínculos entre Taiwán y Panamá y reconoció la importancia de la conformación de ese grupo parlamentario. Según señaló, los diputados «han comprendido que las oportunidades comerciales y educativas deben estar por encima de las diferencias, y que nuestro país necesita abrir puertas, construir puentes y encontrar nuevos mercados».

“Hoy debemos reconocer una realidad: fortalecer nuestros vínculos comerciales, educativos y culturales con Taiwán no es solamente una aspiración, sino también una necesidad para el crecimiento y el desarrollo de Panamá. Nuestros empresarios, productores e industriales necesitan nuevos mercados, tecnología, inversiones y oportunidades. Taiwán, con su extraordinario desarrollo económico, su innovación y su capacidad industrial, tiene mucho, muchísimo que ofrecerle a Panamá. Por eso, contar en nuestro país con una oficina comercial, educativa y cultural de Taiwán representa una oportunidad concreta para nuestra economía, nuestros jóvenes y las futuras generaciones. Pero esta relación también nos une por algo más profundo: el respeto a la libertad, la democracia, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Son valores que el pueblo taiwanés ha sabido defender y que los panameños también llevamos como parte de nuestra identidad nacional”, expresó Santander.