MEF: Se mantendrá la meta fiscal, pero recurriremos a seguros y fondos no reembolsables tras terremoto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró ayer domingo que mantendrá intacta la meta fiscal de 2026 y que no solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa para suspender temporalmente los límites de déficit, pese a los gastos que deberá afrontar el Estado tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

La Asamblea Nacional es el Órgano del Estado que debe autorizar la dispensa. La Estrella de Panamá consultó algunos diputados para saber si hoy habra sesiones y dijeron que no tenía certeza. Sin embargo, el departamento de Comunicación de la entidad informó que hasta ayer no había ninguna decisión de suspender la sesión de hoy.

En un comunicado publicado en redes sociales, la entidad sostuvo que el déficit fiscal se mantendrá dentro del límite de 3.5% del producto interno bruto (PIB), incluso con los recursos que requiera la atención de la emergencia nacional declarada por el Gobierno.

La aclaración se produce después de que el Ejecutivo aprobara la Resolución de Gabinete N.° 108, que declaró el estado de emergencia nacional y autorizó hasta $100 millones para atender los daños provocados por el movimiento sísmico. La resolución faculta al MEF para solicitar una dispensa temporal ante la Asamblea si resulta necesario, pero no lo obliga a hacerlo.

“El costo de la emergencia cabe dentro del límite, así que no hace falta”, señaló el ministerio en el comunicado.