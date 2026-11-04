Isabella Ladera: el reto viral con su hija que provocó indignación en Colombia

La competencia por ganar relevancia en las redes sociales y la búsqueda de notoriedad suelen dar lugar a controversias que no pasan desapercibidas.

Un ejemplo de ello es el reciente reto al que se sumó la influenciadora colombiana Isabella Ladera, quien decidió realizarlo con su hija Mía para provocar su llanto y desconsuelo. El desafío consiste en hacer correr a los niños mientras se simula que se les va a cerrar una puerta. El resultado fue que Ladera provocó que su hija cayera al suelo, tras lo cual la pequeña comenzó a llorar.

Si bien en una historia de Instagram se observó cómo Ladera se cercioraba de que su primogénita se encontraba en buen estado, las críticas de figuras del ámbito artístico colombiano por haber expuesto a su hija a esta situación de riesgo no tardaron en llegar.