Isabella Ladera: el reto viral con su hija que provocó indignación en Colombia

La competencia por ganar relevancia en las redes sociales y la búsqueda de notoriedad suelen dar lugar a controversias que no pasan desapercibidas.
Un ejemplo de ello es el reciente reto al que se sumó la influenciadora colombiana Isabella Ladera, quien decidió realizarlo con su hija Mía para provocar su llanto y desconsuelo. El desafío consiste en hacer correr a los niños mientras se simula que se les va a cerrar una puerta. El resultado fue que Ladera provocó que su hija cayera al suelo, tras lo cual la pequeña comenzó a llorar.
Si bien en una historia de Instagram se observó cómo Ladera se cercioraba de que su primogénita se encontraba en buen estado, las críticas de figuras del ámbito artístico colombiano por haber expuesto a su hija a esta situación de riesgo no tardaron en llegar.
La actriz Juliana Galvis reaccionó con contundencia: ‘¡Con los niños no! Esa gente necesita ayuda psicológica’. Por su parte, la periodista y presentadora de televisión Diva Jessurum cuestionó la conducta de la influenciadora: ‘¿Qué le pasa a esa mujer? Lo que hace la gente por un like. Dios mío. Si eso es lo que muestra en redes...’, escribió en Instagram.
En tanto, la actriz y modelo Sara Corrales se preguntó: ‘¿En qué momento normalizamos poner en peligro a un niño por seguir un trend? Completamente irresponsable, absurdo y, sobre todo, una falta de respeto hacia su hija’.
No es la primera vez que Ladera recibe críticas en las redes sociales por la manera en que ejerce su maternidad. En julio pasado, publicó imágenes del parto en casa durante el nacimiento de su hijo Koa, fruto de su relación con el modelo y deportista peruano Hugo García.
En aquella ocasión, recibió comentarios que elogiaban su decisión, pero también otros que cuestionaban la exposición de un momento tan íntimo. Entre las reacciones citadas entonces por el diario colombiano El Tiempo figuraban mensajes como: ‘Todos los partos son valiosos, pero el mejor es el que garantiza la salud y seguridad de la mamá y del bebé’, ‘Algo tan íntimo debió quedar solo para ustedes’ y ‘No todo se debe publicar’.
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