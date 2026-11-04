OIEA ofrece asistencia técnica a Panamá tras terremoto y cooperación para atención oncológica

Panamá y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) avanzan en el fortalecimiento de su cooperación técnica, con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios de atención al cáncer, capacitar personal especializado y desarrollar nuevos proyectos para el período de cooperación 2028-2029.
A través de sus redes sociales, la cancillería anunción que el canciller Javier Martínez-Acha sostuvo un encuentro con Rafael Mariano Grossi y luego de la conferencia de la OIEA, las gestiones permitieron avanzar para fortalecer identificación de socios estratégicos y posibles fuentes de financiamiento que permitan responder a las principales necesidades del país en materia de salud, tecnología y desarrollo científico.
Uno de los puntos centrales de esta cooperación es el fortalecimiento de la medicina nuclear y la atención oncológica, áreas en las que Panamá busca ampliar sus capacidades de diagnóstico y tratamiento, así como mejorar el acceso de la población a servicios especializados.
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En respuesta al terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre, el OIEA ofreció asistencia técnica a Panamá mediante equipos móviles de rayos X, tecnología para evaluar la seguridad de infraestructuras y equipos de monitoreo radiológico.
Este apoyo también incluye capacitación especializada para el personal encargado de utilizar los equipos y desarrollar las evaluaciones técnicas correspondientes.
En el comunicado señalaron que actualmente, Panamá mantiene la coordinación con el organismo internacional y las instituciones nacionales para evaluar los equipos ofrecidos y avanzar en la implementación de las iniciativas de cooperación destinadas a respaldar la recuperación del país.
Este acercamiento se produce en un contexto de fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y el OIEA. El pasado 16 de octubre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el respaldo panameño a la candidatura del argentino Rafael Mariano Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas a partir de enero de 2027.
Grossi, quien dirige el OIEA desde 2019, recibió el apoyo de Panamá por su participación en las gestiones diplomáticas que facilitaron la donación de uno de los aceleradores lineales destinados al Centro de Medicina Nuclear y Oncología de Chiriquí.
Mulino destacó entonces la disposición del funcionario argentino para impulsar iniciativas de cooperación en beneficio del país y manifestó que Panamá comprometía su voto con su candidatura.
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