OIEA ofrece asistencia técnica a Panamá tras terremoto y cooperación para atención oncológica

Panamá y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) avanzan en el fortalecimiento de su cooperación técnica, con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios de atención al cáncer, capacitar personal especializado y desarrollar nuevos proyectos para el período de cooperación 2028-2029.

A través de sus redes sociales, la cancillería anunción que el canciller Javier Martínez-Acha sostuvo un encuentro con Rafael Mariano Grossi y luego de la conferencia de la OIEA, las gestiones permitieron avanzar para fortalecer identificación de socios estratégicos y posibles fuentes de financiamiento que permitan responder a las principales necesidades del país en materia de salud, tecnología y desarrollo científico.

Uno de los puntos centrales de esta cooperación es el fortalecimiento de la medicina nuclear y la atención oncológica, áreas en las que Panamá busca ampliar sus capacidades de diagnóstico y tratamiento, así como mejorar el acceso de la población a servicios especializados.