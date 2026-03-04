¿Irán construía una bomba nuclear? La OIEA dice que no hay pruebas... pero tampoco ‘certezas’

En medio de la escalada militar en Medio Oriente y los bombardeos contra instalaciones iraníes, el organismo nuclear de la ONU lanzó una afirmación que sacude el argumento central detrás del conflicto: no hay pruebas de que Irán estuviera construyendo una bomba atómica.

El pronunciamiento proviene del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de la ONU encargada de supervisar los programas nucleares en el mundo.

El director general de la OIEA, Rafael Grossi, fue claro: el organismo “nunca tuvo información que indicara un programa sistemático para fabricar un arma nuclear” en Irán.

La declaración que contradice el discurso de guerra

La afirmación llega en un momento crítico.

Estados Unidos e Israel han justificado sus recientes ataques contra instalaciones nucleares iraníes argumentando que Teherán estaba avanzando hacia la construcción de un arma nuclear. Sin embargo, el organismo internacional encargado de vigilar ese programa asegura que no existe evidencia que confirme esa acusación.

Eso no significa que no haya preocupación.

El OIEA advierte que Irán sí posee grandes reservas de uranio altamente enriquecido, cercano al nivel necesario para fabricar armas, y que además ha restringido el acceso de inspectores internacionales a algunas instalaciones, lo que dificulta verificar completamente el estado del programa nuclear.

Daños en instalaciones nucleares iraníes

Mientras continúa el debate político, el organismo también confirmó que algunas instalaciones nucleares en Irán, como la planta de Natanz, sufrieron daños tras los ataques recientes, aunque sin consecuencias radiológicas detectadas.

Natanz es uno de los principales centros de enriquecimiento de uranio del país y ha sido durante años uno de los focos de tensión entre Irán y Occidente.

El temor de los expertos: que la guerra acelere la bomba

Paradójicamente, algunos especialistas advierten que los ataques militares podrían empujar a Irán a desarrollar realmente un arma nuclear como forma de disuasión.

Analistas señalan que destruir partes del programa nuclear sin eliminar completamente su infraestructura podría motivar a Teherán a seguir el camino de países como Corea del Norte.

Por ahora, la posición oficial del organismo nuclear de la ONU sigue siendo clara:

no hay evidencia de que Irán estuviera construyendo una bomba atómica, aunque el nivel de enriquecimiento de uranio y la falta de inspecciones completas mantienen encendidas las alarmas internacionales.