Caja de Seguro Social advierte sobre errores en historial de aportes por estatus desactualizado

Mantener datos desactualizados, advirtió la entidad, puede afectar la visualización de los aportes y limitar el acceso a información clave para la planificación del retiro.Por ello, la institución exhortó a quienes ya forman parte del mercado laboral a acudir a la agencia administrativa más cercana para verificar y actualizar su estatus. Este proceso es esencial para resguardar el historial laboral y garantizar plenamente sus derechos como asegurados.La CSS reiteró que mantener la información al día no solo es un trámite administrativo, sino una acción necesaria para proteger el futuro previsional de cada trabajador.