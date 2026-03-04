Caja de Seguro Social advierte sobre errores en historial de aportes por estatus desactualizado

La Caja de Seguro Social (CSS) instó a los trabajadores que actualmente cotizan, pero que aún aparecen registrados como beneficiarios, a actualizar su estatus a la mayor brevedad posible para evitar inconvenientes en su historial previsional.

De acuerdo con la entidad, la herramienta digital Mi Retiro Seguro permite revisar los aportes acumulados y estimar la fecha de jubilación. Sin embargo, cuando el usuario no ha formalizado el cambio de beneficiario a cotizante activo, el sistema no muestra de forma correcta la información correspondiente a sus cuotas.

La CSS explicó que esta situación es común en personas que fueron inscritas como beneficiarias en su infancia y que, al iniciar su vida laboral, comenzaron a aportar sin gestionar la modificación de su condición ante la institución