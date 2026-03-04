  1. Inicio
Información útil

Caja de Seguro Social advierte sobre errores en historial de aportes por estatus desactualizado

Caja de Seguro Social llama a trabajadores a actualizar estatus de beneficiario
Caja de Seguro Social llama a trabajadores a actualizar estatus de beneficiario Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/03/2026 13:15
La Caja de Seguro Social exhortó a trabajadores que aún figuran como beneficiarios a actualizar su estatus de inmediato.

La Caja de Seguro Social (CSS) instó a los trabajadores que actualmente cotizan, pero que aún aparecen registrados como beneficiarios, a actualizar su estatus a la mayor brevedad posible para evitar inconvenientes en su historial previsional.

De acuerdo con la entidad, la herramienta digital Mi Retiro Seguro permite revisar los aportes acumulados y estimar la fecha de jubilación. Sin embargo, cuando el usuario no ha formalizado el cambio de beneficiario a cotizante activo, el sistema no muestra de forma correcta la información correspondiente a sus cuotas.

La CSS explicó que esta situación es común en personas que fueron inscritas como beneficiarias en su infancia y que, al iniciar su vida laboral, comenzaron a aportar sin gestionar la modificación de su condición ante la institución

Caja de Seguro Social llama a actualizar información para garantizar derechos como asegurado

Mantener datos desactualizados, advirtió la entidad, puede afectar la visualización de los aportes y limitar el acceso a información clave para la planificación del retiro.

Por ello, la institución exhortó a quienes ya forman parte del mercado laboral a acudir a la agencia administrativa más cercana para verificar y actualizar su estatus.

Este proceso es esencial para resguardar el historial laboral y garantizar plenamente sus derechos como asegurados.

La CSS reiteró que mantener la información al día no solo es un trámite administrativo, sino una acción necesaria para proteger el futuro previsional de cada trabajador.

