Patrimonio del Siacap crece 8.3% y supera $1,000 millones

El Sistema de Ahorro y Capitalización de los Funcionarios Públicos (Siacap) cerró noviembre de 2025 con un patrimonio histórico superior a los $1,000 millones, impulsado por el crecimiento sostenido de afiliados y la valorización de su portafolio de inversiones, según cifras oficiales del Departamento de Estudios Económicos del propio sistema.

Al comparar con noviembre de 2024, el patrimonio del Siacap aumentó 8.3 %, al pasar de $937.1 millones a $1,014.8 millones, consolidando su rol como uno de los principales fondos de ahorro previsional del sector público panameño.

Este desempeño se dio en un contexto de mayor cantidad de afiliados, que crecieron 3 % interanual, así como de un incremento de 12.8 % en los beneficiarios que ya han recibido pagos, reflejo del envejecimiento gradual de la población afiliada y de una mayor utilización del sistema.

No obstante, los aportes recibidos en noviembre de 2025 registraron una caída interanual de 20.5%, situándose en $6.6 millones. El propio Siacap había explicado que en 2024 se registró un ingreso extraordinario por aportes atrasados de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que distorsiona la comparación directa.

En materia de inversiones, el portafolio del sistema superó los $1,002 millones, con un mayor peso en instrumentos de crédito emitidos o garantizados por el Estado, que crecieron 13 %, reforzando una estrategia orientada a la estabilidad y la preservación del capital de los afiliados.

El rendimiento acumulado del fondo se ubicó en 5.82 %, ligeramente por encima del nivel reportado un año antes, manteniéndose en línea con el comportamiento de los mercados financieros y el perfil conservador del SIACAP.

Más afiliados y beneficiarios:

Afiliados totales: pasan de 588,233 a 605,630, un aumento de +3.0 %.

Afiliados cotizantes: suben de 171,628 a 173,793, lo que representa un alza de +1.3 %.

Beneficiarios que han cobrado: crecen de 296,891 a 334,871, un alza de 12.8 %, lo que refleja una mayor maduración del sistema.

Creado mediante la Ley 8 de 1997, el Siacap es un ahorro previsional e individual de los servidores públicos del país, que otorga beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez, que se concedan al servidor público a través de la CSS.

Este ahorro surge del 2 % que aporta cada funcionario al mes de su salario y el 0,3 % que otorga el Estado como incentivo a los afiliados que cotizan.