Moreno Grossi, jefe de la OIEA: “Hay un gran interés por la energía nuclear en Panamá”

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) Rafael Moreno Grossi intervino este miércoles 28 de enero en la plenaria del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe CAF 2026 con un discurso en el que reivindicó una mayor apuesta por la energía nuclear en la región.

Moreno Grossi señaló en este sentido que las energías renovables – esenciales para la transición ecológica – necesitan de otro tipo de fuentes de energía como lo es la nuclear.

Si bien Moreno Grossi señaló que la prevalencia de la energía nuclear en América Latina es baja, el titular de la OIEA hizo mención a varios países que ya tienen reactores nucleares en su territorio como Brasil, Argentina y México. Así mismo, citó el interés creciente de otras naciones latinoamericanas por las cuales estas se acercan al organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de prepararse tecnológicamente tanto en lo humano como en lo energético para poder usar la energía nuclear.

Por ejemplo, el presidente paraguayo Santiago Peña manifestó su interés en incursionar en este tipo de energía, siendo que la fuente energética de su país proviene en mayor medida de las hidroeléctricas. En cambio, Bolivia utiliza la energía nuclear con fines investigativos con miras a producirla. En tanto, Perú transita por el mismo camino y Ecuador se encuentra interesado en comenzar sus andanzas en el uso de la energía nuclear tal como lo manifestó su mandatario Daniel Noboa. Su homólogo Gustavo Petro de Colombia también está interesado en el uso de la energía nuclear.

“En Panamá, Mesoamérica y El Salvador también hay un gran interés por la energía nuclear”, manifestó Moreno Grossi.

El jefe de la OIEA además elogió el papel de los organismos financieros multilaterales como fundamental en el apoyo económico necesario para que los proyectos que involucran la energía atómica puedan materializarse. En este ámbito, resaltó el apoyo tanto de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) así como el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

“El CAF es el primer banco de desarrollo que ha invertido en proyectos de energía nuclear”, señaló.

En tal aspecto, citó la reunión que mantuvo en septiembre de 2025 con el presidente ejecutivo de CAF Sergio Díaz-Granados en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Un encuentro en el que se firmó un memorando de entendimiento para abrirle las puertas al financiamiento a aquellos países de América Latina y el Caribe que quieran beneficiarse de la energía nuclear.

El CAF, el BM y el BID también firmaron un instrumento de cooperación con el Banco Asiático de Desarrollo y, tal como lo informó Moreno Grossi, se están evaluando acuerdos con otras instituciones financieras internacionales.

“Existe esa demanda de una energía que, contraria a ciertas narrativas que existen, es una fuente muy segura. Nos están dando las claves de un mundo que en materia energética está mirando, sin ojeras y sin prejuicios, cuáles son las alternativas viables para el desarrollo”, recalcó.