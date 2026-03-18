Concejo de Chame pide suspender el ‘tercer paño’ en la carretera Interamericana

El Consejo Municipal de Chame aprobó la Resolución No. 199-2025, mediante la cual solicita al Ministerio de Gobierno, a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y a la Policía Nacional la suspensión inmediata de los operativos viales conocidos como “tercer paño” en la carretera Interamericana, dentro de este distrito de Panamá Oeste.

La medida, adoptada este 7 de marzo, surge tras más de 15 años de aplicación de este sistema durante temporadas de alto tráfico, como carnavales, fiestas patrias y fines de semana largos, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular hacia el interior del país.

Sin embargo, el Concejo de Chame argumenta que la implementación del “tercer paño” ha generado efectos negativos en el distrito, incluyendo afectaciones al comercio local, la movilidad de los residentes y la ocurrencia de accidentes de tránsito, algunos con víctimas fatales.

Según la resolución publicada en la Gaceta Oficial No. 30485, gremios comerciales —especialmente pequeños y medianos empresarios— han reportado pérdidas económicas debido a la disminución del flujo de clientes, ya que muchos conductores optan por no detenerse en la zona o evitan transitar por el área durante estos operativos.

Asimismo, se señala que el transporte selectivo y colectivo también se ha visto impactado, al dificultarse el uso regular de las vías, lo que incrementa los tiempos de traslado y reduce la actividad económica de los conductores.

El Concejo también indicó que, en reiteradas ocasiones, administraciones anteriores han solicitado a las autoridades nacionales la eliminación o revisión de esta medida, sin obtener respuesta.

En la resolución, las autoridades locales enfatizan su responsabilidad de velar por la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes de Chame, por lo que consideran necesario replantear este sistema.

Como parte de la decisión, se propone además la realización de una reunión urgente y ampliada entre las autoridades nacionales y locales para evaluar alternativas de viabilidad al manejo del tráfico, distintas al “tercer paño”.