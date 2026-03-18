Muere Tsutomu Shibayama, director de Doraemon y leyenda del anime

Aunque Doraemon fue una creación de <b>Fujiko F. Fujio</b>, Shibayama fue el encargado de elevar el carisma del personaje en la gran pantalla. Su cifra es récord: dirigió <b>22 de los 24 largometrajes originales</b>, desde 1983 hasta 2004. Su visión técnica y narrativa permitió que las aventuras de <b>Nobita</b> no solo fueran divertidas, sino que tuvieran esa identidad visual tan característica que hoy es patrimonio de la cultura pop.<b>Dato curioso: Su muerte coincide casi con el estreno del </b><i><b>remake </b></i><b>de su debut cinematográfico</b>, cerrando un círculo poético en la historia del anime.