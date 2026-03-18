Muere Tsutomu Shibayama, director de Doraemon y leyenda del anime

El anime perdió a uno de sus arquitectos más brillantes. Tsutomu Shibayama, el director que dio vida y continuidad al fenómeno global de Doraemon, falleció el pasado 6 de marzo de 2026 a los 84 años, víctima de un cáncer de pulmón. La noticia, confirmada recientemente por su estudio Ajia-do Animation Works, ha generado una ola de nostalgia entre fans que crecieron con los inventos del gato cósmico y las locuras de Ranma ½.

Un legado forjado entre tradición y vanguardia

Nacido en el Tokio de 1941, Shibayama llevaba el arte en las venas: hijo de comerciantes de instrumentos tradicionales y de una estilista del teatro Kabuki. Su entrada en la industria ocurrió en la “era dorada”, pasando por gigantes como Toei Animation y Shin-Ei Animation antes de fundar su propia casa productora en 1978.

El motor detrás del bolsillo mágico

Aunque Doraemon fue una creación de Fujiko F. Fujio, Shibayama fue el encargado de elevar el carisma del personaje en la gran pantalla. Su cifra es récord: dirigió 22 de los 24 largometrajes originales, desde 1983 hasta 2004. Su visión técnica y narrativa permitió que las aventuras de Nobita no solo fueran divertidas, sino que tuvieran esa identidad visual tan característica que hoy es patrimonio de la cultura pop. Dato curioso: Su muerte coincide casi con el estreno del remake de su debut cinematográfico, cerrando un círculo poético en la historia del anime.

Más allá de Doraemon: El sello Shibayama