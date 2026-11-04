Periodistas indígenas, mujeres y LGBT, principales víctimas de violencia digital

Ocho de cada diez periodistas son víctimas de violencia digital, de acuerdo a un informe publicado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en Alianza con ONU Mujeres.

Los ataques van principalmente dirigidos a periodistas indígenas, mujeres, afrodescendientes y LGBTIQ+.

Por ejemplo, el 73.8% de los periodistas indígenas LGBTIQ+ reportó haber sufrido violencia severa, mientras que solo el 9.3% de los periodistas blancos no LGBTIQ+ reportaron violencia severa.

Los principales contenidos que dispararon los ataques fueron Derechos Humanos (36%), preferencias políticas (34.2%), críticas al gobierno (33.1%) y género/salud sexual (25.8%).

Le siguen corrupción (11.9%), medio ambiente (7.6%) y narcotráfico/crimen (2.8%).

“Amenazas sexuales, hostigamiento, incitación al odio, mensajes racistas son recibidos de manera generalizada. La situación parece estar instalada como una suerte de normalidad en las plataformas de redes sociales usadas por quienes tienen visibilidad pública y trabajan en temas de derechos humanos, género y ambiente en la región”, concluye el documento.