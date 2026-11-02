Canciller Martínez-Acha se reúne con secretario de la OEA en Madrid

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha , sostuvo una reunión este lunes de 2 de noviembre con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin , el encuentro diplomático abordó las crisis políticas y los desafíos de seguridad que enfrenta actualmente América Latina y el Caribe, con el propósito de coordinar respuestas conjuntas desde el ámbito regional.

El encuentro según comunicó la Cancillería se centró en la importancia del diálogo diplomático y la cooperación multilateral como herramientas para atender los desafíos regionales, fortalecer la coordinación entre Panamá y la OEA y contribuir a la estabilidad, la paz y la seguridad en el hemisferio.

Contexto diplomático y agenda exterior de Panamá

Esta reunión multilateral con la Secretaría General de la OEA coincide con una activa agenda diplomática de la Cancillería.

El canciller Martínez-Acha fue designado por el presidente José Raúl Mulino para representar al país en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, un encuentro orientado a fortalecer la presencia de Panamá en espacios de concertación internacional e impulsar iniciativas de integración y cooperación regional.