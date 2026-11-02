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Canciller Martínez-Acha se reúne con secretario de la OEA en Madrid

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el diplomático de la OEA, Albert Ramdin, sostienen un encuentro sobre estabilidad regional, como parte de la agenda oficial que continuará en Madrid.
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el diplomático de la OEA, Albert Ramdin, sostienen un encuentro sobre estabilidad regional, como parte de la agenda oficial que continuará en Madrid. Cedida | Ministerio de Relaciones Exteriores
Por
Flor Isaela Navarro
  • 02/11/2026 18:59
El canciller Javier Martínez-Acha se reunió con la OEA para abordar la seguridad regional, en la jornada donde representa a Panamá en la Cumbre de Madrid

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, sostuvo una reunión este lunes de 2 de noviembre con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, el encuentro diplomático abordó las crisis políticas y los desafíos de seguridad que enfrenta actualmente América Latina y el Caribe, con el propósito de coordinar respuestas conjuntas desde el ámbito regional.

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El encuentro según comunicó la Cancillería se centró en la importancia del diálogo diplomático y la cooperación multilateral como herramientas para atender los desafíos regionales, fortalecer la coordinación entre Panamá y la OEA y contribuir a la estabilidad, la paz y la seguridad en el hemisferio.

Contexto diplomático y agenda exterior de Panamá

Esta reunión multilateral con la Secretaría General de la OEA coincide con una activa agenda diplomática de la Cancillería.

El canciller Martínez-Acha fue designado por el presidente José Raúl Mulino para representar al país en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, un encuentro orientado a fortalecer la presencia de Panamá en espacios de concertación internacional e impulsar iniciativas de integración y cooperación regional.

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