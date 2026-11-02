NBA: Oklahoma City Thunder inmortalizará el dorsal 0 de Russell Westbrook

Los Oklahoma City Thunder (OKC) rendirán un homenaje permanente a una de las máximas leyendas de su historia al retirar oficialmente la camiseta con el número 0 de Russell Westbrook.
La ceremonia se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027 en el Paycom Center, durante el partido en el que la franquicia reciba a los New York Knicks, según informó OKC.
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El histórico base defensivo disputó 11 temporadas con la organización, período en el cual impulsó la identidad competitiva del equipo, alcanzó las Finales de la NBA en 2012 y conquistó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en 2017.
Durante la presentación del anuncio, el vicepresidente ejecutivo de los Thunder, Sam Presti, destacó el impacto del exjugador dentro y fuera de la cancha:
”Muchos jugadores causan un impacto, pero solo los grandes dejan un legado. El legado de Russell Westbrook se construyó tanto en la cancha como en la comunidad. Su mentalidad fue implacable y su compromiso, profundo. Por todas esas razones, la gente de Oklahoma lo considera uno de los suyos y su número será elevado a lo más alto del pabellón para siempre”.
Con este tributo, la organización inmortalizará el dorsal más emblemático en la historia reciente de la franquicia ante la afición que lo acompañó durante más de una década en el baloncesto profesional estadounidense.
Nacido el 12 de noviembre de 1988 en Long Beach, California, Russell Westbrook se consolidó como una de las máximas figuras del baloncesto moderno tras 18 temporadas en la NBA.
Tras una laureada carrera donde superó el récord histórico de triples-dobles y dejó una huella los Thunder, el base anunció su retiro definitivo del baloncesto profesional el pasado 12 de agosto de este año, a los 37 años de edad, poniendo fin a su ciclo en las suelas para dar paso a sus proyectos personales y familiares.
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