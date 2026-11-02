Suribeth Cortez recibe el alta médica tras pasar 23 días hospitalizada por el terremoto en Los Santos

Suribeth Sadai Cortez Atencio, la joven de 22 años que resultó gravemente herida durante el terremoto del pasado 9 de octubre en Macaracas, provincia de Los Santos, recibió el alta médica este lunes 2 de noviembre, tras permanecer 23 días hospitalizada en el Hospital Santo Tomás.

La joven ya se encuentra con sus familiares, luego de pasar más de dos semanas en estado crítico a causa de las lesiones que sufrió cuando una pared de su vivienda colapsó sobre ella mientras intentaba salir para ponerse a salvo.

Suribeth reside en la comunidad de El Pájaro, en Macaracas. Tras el accidente, fue trasladada de urgencia a la ciudad de Panamá debido a las graves lesiones en la cabeza y un trauma abdominal cerrado.