Suribeth Cortez recibe el alta médica tras pasar 23 días hospitalizada por el terremoto en Los Santos

Suribeth Sadai Cortez Atencio, la joven de 22 años que resultó gravemente herida durante el terremoto del pasado 9 de octubre en Macaracas, provincia de Los Santos, recibió el alta médica este lunes 2 de noviembre, tras permanecer 23 días hospitalizada en el Hospital Santo Tomás.
La joven ya se encuentra con sus familiares, luego de pasar más de dos semanas en estado crítico a causa de las lesiones que sufrió cuando una pared de su vivienda colapsó sobre ella mientras intentaba salir para ponerse a salvo.
Suribeth reside en la comunidad de El Pájaro, en Macaracas. Tras el accidente, fue trasladada de urgencia a la ciudad de Panamá debido a las graves lesiones en la cabeza y un trauma abdominal cerrado.
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Durante su hospitalización, su evolución mostró avances. El 25 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que había dejado de necesitar asistencia respiratoria, permanecía consciente y podía comunicarse con el personal médico.
Los estudios realizados hasta ese momento no habían detectado lesiones dentro del cerebro ni afectaciones en el corazón. Sin embargo, la joven presentaba dificultades para mover los brazos y las piernas, por lo que comenzó a recibir fisioterapia como parte de su recuperación.
Con su salida del Hospital Santo Tomás, Suribeth inicia una nueva etapa junto a su familia, después de sobrevivir al colapso de la pared de su vivienda durante el terremoto que sacudió la región el 9 de octubre.
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