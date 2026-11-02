Asesinan a un periodista cada cuatro días: la alarmante cifra de la Unesco

Un total de 1.641 periodistas han sido asesinados en todo el mundo desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) comenzó a realizar un seguimiento sistemático de estos casos en 2006, lo que equivale a un promedio de uno cada cuatro días. Por otro lado, nueve de cada 10 crímenes contra periodistas quedan en la impunidad.

Este es uno de los datos que se desprenden del informe presentado por este organismo este lunes 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

El informe revela que los conflictos armados —como los que se libran actualmente en lugares como Ucrania e Irán— han sido el principal factor detrás de los asesinatos de periodistas en determinados períodos: 2006-2007, 2012-2015 y 2023-2025.