Asesinan a un periodista cada cuatro días: la alarmante cifra de la Unesco

Un total de 1.641 periodistas han sido asesinados en todo el mundo desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) comenzó a realizar un seguimiento sistemático de estos casos en 2006, lo que equivale a un promedio de uno cada cuatro días. Por otro lado, nueve de cada 10 crímenes contra periodistas quedan en la impunidad.
Este es uno de los datos que se desprenden del informe presentado por este organismo este lunes 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
El informe revela que los conflictos armados —como los que se libran actualmente en lugares como Ucrania e Irán— han sido el principal factor detrás de los asesinatos de periodistas en determinados períodos: 2006-2007, 2012-2015 y 2023-2025.
Periodistas asesinados
Días
Tasa de impunidad
Periodistas asesinados por drones
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de octubre de 2025, se registraron 774 asesinatos de periodistas en países que no atravesaban conflictos armados. Para 2026, 177 de estos casos habían sido resueltos, 447 permanecían en proceso o sin resolver y, en 150 casos, la Unesco no había recibido información sobre su situación judicial. En América Latina y el Caribe, la tasa de impunidad aumentó un punto porcentual, hasta situarse en el 78 %, un nivel similar al registrado en 2022.
Adicionalmente, al menos cinco periodistas jóvenes, de entre 15 y 24 años, fueron asesinados en 2024-2025. Esta cifra representa el 3 % del total de asesinatos registrados durante ese bienio y equivale al número de periodistas jóvenes asesinados en el período 2022-2023. El número de periodistas asesinados en el rango de edad de 25 a 29 años aumentó de 12 casos en el bienio anterior a 20 en 2024-2025.
“Los periodistas pagan cada vez más con sus vidas por informar desde los frentes de guerra y, con demasiada frecuencia, los responsables de estos crímenes no rinden cuentas ante la justicia”, afirmó el director general de la Unesco, Khaled El-Enany.
El informe también identifica una nueva amenaza inquietante: el creciente uso de vehículos aéreos no tripulados o drones para matar a periodistas. Durante el bienio 2024-2025, 50 periodistas —el 40 % del total de las víctimas en zonas de conflicto— murieron en ataques con drones.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...