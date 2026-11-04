Mujeres afrodescendientes, indígenas y latinas marcan hitos políticos en Estados Unidos

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos dejaron importantes hitos para la representación femenina en la política, con mujeres afrodescendientes, indígenas y latinas que alcanzaron cargos de alto nivel y rompieron barreras históricas en distintos estados del país.

Uno de los resultados más destacados se registró en Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afrodescendiente elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos. La exalcaldesa de Atlanta derrotó al empresario del sector sanitario Rick Jackson y devolvió la gobernación a los demócratas después de más de dos décadas de control republicano.