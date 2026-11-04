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Mujeres afrodescendientes, indígenas y latinas marcan hitos políticos en Estados Unidos

Keisha Lance Bottoms, Deb Haaland y Gina Hinojosa protagonizaron algunos de los triunfos femeninos más destacados.
Keisha Lance Bottoms, Deb Haaland y Gina Hinojosa protagonizaron algunos de los triunfos femeninos más destacados. EFE/EPA/ Shawn Thew
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/11/2026 15:32
Las urnas abrieron paso a una nueva etapa de representación femenina en distintos estados de Estados Unidos.

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos dejaron importantes hitos para la representación femenina en la política, con mujeres afrodescendientes, indígenas y latinas que alcanzaron cargos de alto nivel y rompieron barreras históricas en distintos estados del país.

Uno de los resultados más destacados se registró en Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afrodescendiente elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos. La exalcaldesa de Atlanta derrotó al empresario del sector sanitario Rick Jackson y devolvió la gobernación a los demócratas después de más de dos décadas de control republicano.

Keisha Lance Bottoms hace historia como primera gobernadora negra de EE.UU.
Keisha Lance Bottoms hace historia como primera gobernadora negra de EE.UU. @keishabottoms

En Nuevo México, Deb Haaland también alcanzó un resultado histórico al vencer al republicano Gregg Hull y convertirse en la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora. Haaland, integrante de la comunidad Laguna Pueblo, ya había marcado un precedente al ser la primera persona indígena en dirigir una secretaría del gabinete federal, cuando estuvo al frente del Departamento del Interior durante la administración de Joe Biden.

Deb Haaland hace historia como primera gobernadora indígena de Estados Unidos
Deb Haaland hace historia como primera gobernadora indígena de Estados Unidos @debhaalandnm

La representación de las comunidades indígenas también avanzó en el Senado.

En Minnesota, la demócrata Peggy Flanagan fue elegida y se convertirá en la primera mujer indígena estadounidense en ocupar un escaño en esa cámara legislativa.

Peggy Flanagan hace historia como primera senadora indígena de Estados Unidos
Peggy Flanagan hace historia como primera senadora indígena de Estados Unidos @peggyflanagan
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