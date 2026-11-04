Mujeres afrodescendientes, indígenas y latinas marcan hitos políticos en Estados Unidos

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos dejaron importantes hitos para la representación femenina en la política, con mujeres afrodescendientes, indígenas y latinas que alcanzaron cargos de alto nivel y rompieron barreras históricas en distintos estados del país.
Uno de los resultados más destacados se registró en Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afrodescendiente elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos. La exalcaldesa de Atlanta derrotó al empresario del sector sanitario Rick Jackson y devolvió la gobernación a los demócratas después de más de dos décadas de control republicano.
En Nuevo México, Deb Haaland también alcanzó un resultado histórico al vencer al republicano Gregg Hull y convertirse en la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora. Haaland, integrante de la comunidad Laguna Pueblo, ya había marcado un precedente al ser la primera persona indígena en dirigir una secretaría del gabinete federal, cuando estuvo al frente del Departamento del Interior durante la administración de Joe Biden.
La representación de las comunidades indígenas también avanzó en el Senado.
En Minnesota, la demócrata Peggy Flanagan fue elegida y se convertirá en la primera mujer indígena estadounidense en ocupar un escaño en esa cámara legislativa.
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