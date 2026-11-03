Las novedades que podría traer la convocatoria de Christiansen en Panamá para los choques con Curazao

A menos de dos semanas para los cruciales compromisos ante la selección de Curazao, Thomas Christiansen, entrenador del combinado panameño dará a conocer públicamente la convocatoria de Panamá para los partidos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Dentro de esta lista, algunos nombres ya son parte de la columna vertebral del equipo, mientras que otros buscan consolidarse y empezar a ser más recurrentes dentro del llamado de Christiansen.

Un mes atrás el entrenador hizo el llamado de nuevos nombres en busca de ese relevo generacional, el cual ya ha empezado. Iniciando por el nombre de Josué Vergara, delantero del Gent.

Existía una gran duda sobre la presencia del jugador de apenas 19 años quien está despuntando en el fútbol belga. El exjugador del Auda y del Tauro FC estuvo de baja dos semanas, perdiéndose cinco partidos con su club por una lesión en la cadera que sufrió con la selección de Panamá en la gira asiática ante Ecuador, partido en el que se estrenó como goleador.

Tras este episodio, la presencia del ariete en la lista dependía si en los días recientes tuviera actividad con el Gent. Afortunadamente el alta médica y deportiva llegaron en el momento oportuno y el pasado domingo 1 de noviembre Vergara disputó 19 minutos en la derrota 2-0 contra el Lommel. A pesar de esto, era crucial que el jugador tuviera minutos para que pudiera estar en la lista. Con este hecho, es casi una seguridad que estará para los dos partidos contra Curazao y hacerle presión a José Fajardo y Tomás Rodríguez, delanteros de la confianza de Christiansen.

En la zona de ataque también hay buenas noticias. Édgar Bárcenas volvió a ver minutos con el Iraklis griego, esto tras recuperarse de una operación en los meniscos.

La presencia del capitán del equipo, al igual que la de Vergara, también dependía si volvía a tener minutos antes de la publicación de la misma. Ante el Kalamata, Bárcenas saltó desde el 11 titular y disputó 46 minutos en el empate 1-1.

El regreso del capitán es una de las noticias más importantes para el equipo, ya que será de suma importancia la experiencia que puede aportar Bárcenas para estos dos compromisos ante Curazao.

Hay que recordar que ya el futbolista de 33 años estuvo presente en ese partido ante los caribeños el pasado 13 de octubre del 2023 cuando se enfrentaron en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2023-2024. Panamá se llevó la victoria 1-2 en territorio visitante con las anotaciones del propio Bárcenas y José Luis Rodríguez.

Además de estos dos nombres, Kadir Barría es otro que volvió a sonreír tras romper su sequía de goles. Aunque el delantero del Botafogo lo tiene más complicado entrar en la lista, no se descarta que llegase a ser una de las sorpresas de Christiansen para enfrentar a Curazao.

El juvenil de 20 años regresó a jugar con el Botafogo Sub-20 y ante el Bangu por los cuartos de final del Campeonato Carioca de la categoría marcó en el triunfo 3-1.

Esto representa un alivio para Barría, quien no anotaba desde el pasado 16 de julio a nivel de clubes cuando lo hizo ante el Santos por la Serie A.