En declaraciones al noticiero matutino de TVN, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, confirmó este martes 17 de noviembre las coordinaciones para instalar la primera reunión oficial el próximo lunes con la gestión del ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julió Moltó. El titular del MEF explicó que el artículo constitucional faculta al Estado panameño para explotar sus recursos minerales sin requerir de una ley contrato en el Órgano Legislativo, ni de la creación obligatoria de una sociedad anónima para su administración.

Asimismo, el principal encargado de la cartera económica sostuvo que los ingresos percibidos bajo el contrato declarado inconstitucional en 2023 resultaban inferiores a los estándares actuales del mercado internacional, motivo por el cual el Ejecutivo estableció como piso de negociación una cifra por encima de los 375 millones de dólares contemplados en la administración anterior. “La Constitución de la República de Panamá permite claramente al Estado panameño explotar sus recursos, incluye los recursos minerales, eso significa que el Estado panameño no requiere de un contrato para explotar sus propios recursos”, afirmó Chapman.

De igual forma, el funcionario del MEF detalló que la Comisión Interministerial analizó la actividad minera y los hallazgos de la auditoría integral durante más de un año y medio, lo que permite acudir a la mesa con condiciones definidas en materia de transparencia, reducción del área de impacto, reforestación y cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Respecto al impacto en el mercado laboral, Chapman indicó que, de alcanzarse un entendimiento bajo estos parámetros, una eventual reactivación proyectaría cerca de 6,000 plazas de empleo directas y alrededor de 40,000 indirectas, con una reducción estimada de 2.5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, aunque aclaró que ninguna decisión se adoptará sin una consulta pública previa enmarcada en el Acuerdo de Escazú. Por su parte, en el programa Panamá Hoy de Radio Panamá, el ministro Moltó respaldó el proceso de diálogo y se refirió al manejo de las demandas y los arbitrajes internacionales interpuestos contra el Estado.

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