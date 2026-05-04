Sector privado respalda mesa técnica para reactivar el sector construcción en Panamá

El sector privado panameño expresó su respaldo a la creación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, una iniciativa aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional que busca reactivar una de las principales actividades económicas del país.Tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) como la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) coincidieron en calificar la medida como oportuna, en un contexto marcado por la desaceleración del sector y el aumento del desempleo.El Conep destacó que la iniciativa responde a la necesidad de impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal, en momentos en que la tasa de desempleo ronda el 10.4 %.Según el gremio, la reactivación del sector construcción podría permitir la reincorporación de aproximadamente 15,000 trabajadores, lo que ayudaría a reducir el desempleo a cerca de 9.7 %, regresando a niveles por debajo de los dos dígitos, como en 2024.