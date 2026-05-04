Sector privado respalda mesa técnica para reactivar el sector construcción en Panamá

El sector privado panameño expresó su respaldo a la creación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, una iniciativa aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional que busca reactivar una de las principales actividades económicas del país. Tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) como la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) coincidieron en calificar la medida como oportuna, en un contexto marcado por la desaceleración del sector y el aumento del desempleo. El Conep destacó que la iniciativa responde a la necesidad de impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal, en momentos en que la tasa de desempleo ronda el 10.4 %. Según el gremio, la reactivación del sector construcción podría permitir la reincorporación de aproximadamente 15,000 trabajadores, lo que ayudaría a reducir el desempleo a cerca de 9.7 %, regresando a niveles por debajo de los dos dígitos, como en 2024.

Capac: “un paso importante”

Por su parte, la Capac también acogió positivamente la creación de la mesa técnica, destacándola como “un paso importante” para enfrentar los desafíos de uno de los motores clave de la economía nacional. El gremio valoró además su inclusión dentro de este espacio, señalando que permitirá aportar conocimiento técnico en la búsqueda de soluciones concretas. “La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas. Este espacio representa una oportunidad para avanzar en esa dirección”, afirmó su presidenta, Irene Orillac de Simone.

Impacto económico del sector

De acuerdo con la Capac, el sector construcción representa aproximadamente el 10.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 206 mil empleos directos, además de su impacto indirecto en actividades como comercio, transporte, manufactura, servicios profesionales, ingeniería, arquitectura y banca. Sin embargo, la industria ha enfrentado una desaceleración sostenida en los últimos años, marcada por la caída de la inversión, el incremento de costos, las restricciones crediticias y la paralización de proyectos.

Espacio de diálogo y propuestas

La mesa técnica aprobada por el Legislativo funcionará como un espacio de diálogo tripartito entre el sector público, privado y los trabajadores, con el objetivo de identificar obstáculos y proponer soluciones para dinamizar la actividad. Entre sus objetivos se encuentran la identificación de barreras regulatorias, financieras y administrativas, así como la formulación de propuestas para agilizar trámites, incentivar la inversión y promover la generación de empleo formal. En este sentido, la Capac adelantó que impulsará iniciativas enfocadas en la agilización de permisos, la reactivación de la inversión pública y privada, el acceso a financiamiento y la simplificación del marco regulatorio. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el desempleo y la informalidad. La propia resolución cita cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo y de la Contraloría General de la República que sitúan el desempleo alrededor del 10.4% de la población económicamente activa a marzo de 2026. El documento reconoce que la construcción, históricamente uno de los principales pilares del crecimiento económico panameño, atraviesa una caída sostenida producto de la disminución de la inversión pública y privada, el aumento en los costos de materiales, las restricciones crediticias, el incremento de las tasas de interés y la paralización o postergación de proyectos habitacionales y de infraestructura. La resolución también admite que la crisis del sector ya impacta a otras actividades económicas ligadas directamente a la construcción, entre ellas comercio, transporte, manufactura, banca, ferreterías, arquitectura, ingeniería y pequeñas y medianas empresas.

Consenso y compromiso

El Conep resaltó que la aprobación unánime de la resolución refleja la importancia de atender los retos del sector construcción mediante el consenso político. “Cuando todos los actores suman esfuerzos, se crean mayores oportunidades para alcanzar objetivos que beneficien a Panamá en su conjunto”, señaló su presidente, Gabriel Díez Montilla. Ambos gremios coincidieron en que la mesa técnica representa una oportunidad clave para reactivar el sector, generar empleo formal y fortalecer el crecimiento económico sostenible del país. La iniciativa pasa ahora a una fase de implementación, en la que el reto principal será traducir el diálogo en acciones concretas que permitan destrabar proyectos y devolver dinamismo a una de las industrias más relevantes de Panamá.

Irene Orillac de Simone Presidenta de Capac La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas. Este espacio representa una oportunidad para avanzar en esa dirección”,