FBI investigó posible interferencia extranjera tras interrupción del tráfico aéreo en Estados Unidos

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos investigaron si un actor extranjero pudo estar detrás de la interrupción del tráfico aéreo que afectó a nivel nacional al país, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, este sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con Duffy, altos funcionarios del Gobierno federal, incluido el director del FBI, Kash Patel, participaron en una llamada de emergencia mientras las agencias de seguridad examinaban las posibles causas del incidente.

La investigación buscaba determinar si la interrupción de las comunicaciones y los sistemas de control aéreo podía estar relacionada con un ciberataque o una interferencia extranjera.

Sin embargo, las pesquisas no encontraron evidencias que apuntaran a la participación de un actor extranjero como responsable de la interrupción.

Duffy explicó que el sistema pudo recuperarse después de que los funcionarios identificaran y aislaran la ubicación afectada, lo que permitió avanzar en la restauración de las operaciones aéreas.