Streamer Awards 2026: ganadores globales y el papel de Latinoamérica

La sexta edición de los Streamer Awards, celebrada el jueves 12 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos, entregó 37 galardones tras registrar una participación récord de 1.55 millones de votantes. La ceremonia, conducida por su fundadora QTCinderella junto a Caroline Kwan, confirmó el dominio de las figuras angloparlantes en la industria del streaming en directo y dejó un único reconocimiento para un creador nacido en América Latina.

Cuatro realizadores empataron como los máximos ganadores de la noche con tres estatuillas cada uno, concentrando casi un tercio de los 37 premios disputados:

IShowSpeed: Ganó Streamer del Año por tercer año consecutivo (superando la marca de dos victorias seguidas de Kai Cenat), Mejor Streamer IRL y Mejor Serie en Streaming por World Cup Tour.

Kai Cenat: Obtuvo los galardones a League of Their Own, Mejor Evento Transmitido por Streamer University y Mejor Colaboración Principal junto a la cantante sudafricana Tyla.

Katie B: Resultó distinguida como Mejor Streamer de Minecraft, Revelación y Mejor Dúo de Streaming junto a Vanillamace.

Vanillamace: Sumó el premio Sapphire, Mejor Vestido y Mejor Dúo de Streaming compartido con Katie B.

A este cuadro de honores principales se sumó Jynxzi, quien obtuvo la estatuilla a Gamer del Año.

El balance de América Latina en la gala

La representación latinoamericana estuvo encabezada por el mexicano Alexis Maldonado, conocido como Quackity, quien recibió el premio honorífico Legacy en reconocimiento a su trayectoria e impacto en las comunidades digitales. A diferencia de las categorías competitivas, este galardón es designado directamente por la organización sin votación abierta. Asimismo, su proyecto multilingüe QSMP compitió en la categoría Mejor Grupo de Contenido, donde resultó ganador el colectivo CORE. En las categorías sujetas al voto del público, América Latina sumó tres nominaciones femeninas que no se tradujeron en victorias. La creadora cubana Staryuuki compitió por el premio a Mejor Streamer Internacional, estatuilla que obtuvo Ashswag frente a otros aspirantes como Carter Efe, Peller y Young Multi. Por otro lado, las mexicanas AriGameplays y Rivers_GG integraron la terna de Mejor Colaboración de Streamers, categoría en la que se impusieron Maya Higa y Adapt. La limitada presencia de figuras hispanohablantes responde en parte a la estructura del certamen y a un cambio reglamentario aplicado en 2026: por primera vez, los creadores o sus agencias debieron presentar una solicitud formal entre agosto y octubre para ser elegibles. Este filtro administrativo dejó fuera de competencia a referentes de alta audiencia en español que no gestionaron su inscripción en el evento estadounidense.

Nuevas plataformas y sistema de elección