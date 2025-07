Emmys 2025: ‘The Penguin’ arrasa con una docena de nominaciones

Los septuagésimo séptimos (77°) premios Emmys se celebrarán este próximo 14 de septiembre, uno de los eventos más esperados de la temporada de premiaciones de Norteamérica. Series como The Penguin, Adolescence, The White Lotus y Severance se disputan entre los más nominados a ganar estatuillas en distintas categorías.

El pasado 15 de julio, el actor Harvey Guillén y la actriz Brenda Song fueron los presentadores de las nominaciones a los Emmys, posicionando a The Penguin, la serie limitada de HBO Max que sigue a Oz Cobb (Colin Farrell) en las calles oscuras de Gotham tras los eventos de la película The Batman de Matt Reeves. La serie obtuvo 17 nominaciones a los Emmys craft y 24 en total, seguida por Severance (AppleTv+) con 14 nominaciones de craft y 27 en total. A esto se le suma The White Lotus (HBO Max) con 12 nominaciones y The Studio (AppleTv+) con 10 nominaciones.

The Penguin se ha posicionado con fuerza en las categorías de arte en cuanto a número de nominaciones. Pero aún le quedan varias batallas por delante, nominada contra grandes producciones dramáticas para obtener la estatuilla a Mejor Diseño de Producción para un Programa Narrativo Contemporáneo, y contra fuertes contendientes como Adolescence y Dying for Sex en Mejor Reparto, Cinematografía, Vestuario y Composición Musical. The Penguin también compite consigo misma tres veces en Mejor Edición (‘Bliss’, ‘Cent’anni’ y ‘A Great Or Little Thing’), con suficiente fuerza para ganar ya que está nominada a Mejor Peinado Contemporánea y Maquillaje Contemporáneo (Protésico), con buenas posibilidades también en las categorías de Edición de Sonido y Mezcla de Sonido para Series Limitadas o Antologías.

Por su parte, The Bear regresa en nominaciones como Mejor Reparto en una serie de Comedia, contendiendo contra series como Only Murders in the Building, Shrinking, Hacks y The Studio. La última, producida por AppleTv+, es la más reciente de las series de comedia en el mercado de streaming, siendo posible que la novedad se anteponga a la longevidad de las temporadas de las otras series, puesto que ya está nominada a Vestuario Contemporáneo, Edición de Imagen, Peinado Contemporáneo, Composición Musical, Edición de Sonido y Mezcla de Sonido.

En el lado de los actores que se enfrentarán por la estatuilla de la Academia de la Televisión a Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia se encuentran Jeremy Allen White nuevamente por su papel como Carmy en The Bear (FX), Adam Brody como Noah Roklov en Nobody wants this (Netflix), Seth Rogen como Matt Remick en The Studio (AppleTV+), Jason Segel como Jimmy en Shrinking (AppleTV+) y Martin Short como Oliver Putnam en Only Murders in the Building (Hulu). Mientras que en la misma categoría para actrices se encuentran Uzo Aduba como Cordelia Cupp en The Residence (Netflix), Kristen Bell como Joanne en Nobody wants this (Netflix), Quinta Brunson as Janine Teagues en Abbott Elementary (ABC), Ayo Edebiri como Sydney Adamu en The Bear y nuevamente Jean Smart como Deborah Vance en Hacks (HBO Max).

Los nominados a Mejor Actor en una Serie de Drama se destacan con Sterling K. Brown como Agente Xavier Collins en Paradise (Hulu), Gary Oldman como Jackson Lamb en Slow Horses (AppleTV+), Pedro Pascal como Joel en The Last of Us (HBO Max), Adam Scott como Mark Scout en Severance (AppleTV+), y Noah Wyle como Dr. Michael Robby Robinavitch en The Pitt (HBO Max). Mientras que en actrices se destacan Kathy Bates como Madeline Matty Matlock en Matlock (CBS), Bella Ramsey como Ellie en The Last of Us, Keri Russell como Kate Wyler en The Diplomat (Netflix), Britt Lower como Helly Riggs en Severance y Sharon Horgan como Eva Garvey en Bad Sisters (AppleTV+).

En la categoría de Mejor Serie Animada se destacan Arcane (Netflix), Bob’s Burgers (Fox), Love, death + robots (Netflix), Common Side Effect (Adult Swim), The Simpsons (Fox). Mientras que en la categoría a Mejor Edición de Sonido para una Serie Animada se disputan nuevamente Arcane (Netflix), Love, Death + Robots (Netflix) junto a Star Trek: Lower Deck (Paramount+), Secret Level (Prime Video) y What If...? (Disney+).

Pese a las dificultades que la televisión ha afrontado en los años recientes y las constantes amenazas de incendios forestales en Los Ángeles, California, que han ralentizado las producciones en Hollywood, los Emmys representan una noche de apreciación y reconocimiento no solo a los rostros de las series, sino a quienes se desviven tras bambalinas para presentar a las audiencias historias frescas, maquillajes fuertes, vestuarios con mensajes y música envolvente desde la pantalla chica. Los Emmys se celebrarán el 14 de septiembre a través de Paramount+.