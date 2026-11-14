Gremios empresariales y Fundación para la Libertad Ciudadana condenan atentado contra Rolando Rodríguez

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIA) y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana condenaron el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, director asociado del diario La Prensa, y exigieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables.

En un comunicado divulgado este sábado 14 de noviembre, la CCIA calificó el hecho como una señal profundamente preocupante para el país y advirtió que la violencia no puede convertirse nuevamente en un instrumento para silenciar voces.

La organización exigió una actuación diligente, firme y sin dilaciones de las autoridades competentes, que permita establecer la verdad de los hechos, determinar responsabilidades y aplicar la ley a quienes resulten culpables.

“La libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo son garantías esenciales de toda sociedad democrática. Cuando se pretende imponer el silencio mediante la violencia, lo que está en riesgo no es solo una voz, sino la libertad de toda una nación”, señaló Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIA.

Asimismo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), también condenó el atentado y exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos, determinar el móvil y llevar ante la justicia a los responsables.

“Por su gravedad, este atentado exige una respuesta firme del Estado que impida que quede impune y frene de raíz cualquier escalada de violencia contra el periodismo en Panamá”, escribieron.

La organización pidió protección para Rodríguez y su familia, y advirtió que una prensa libre e independiente es indispensable para la democracia y la rendición de cuentas.

“Su labor permite a la ciudadanía conocer cómo se toman las decisiones públicas, fiscalizar el uso de los recursos del Estado y exigir a las instituciones que rindan cuentas”, añadieron.

Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, también rechazó enérgicamente el ataque y pidió una investigación inmediata, independiente y transparente, además de sanciones para todos los responsables.

La fundación advirtió que el atentado no solo pone en riesgo la vida del periodista y su familia, sino que también busca intimidar a quienes investigan, denuncian y exigen rendición de cuentas.

Asimismo, señaló que la violencia contra periodistas representa una amenaza directa a la democracia y se suma a un clima de hostigamiento y descalificación contra la prensa independiente.

Ambas organizaciones expresaron su solidaridad con Rodríguez y su familia, y coincidieron en la importancia de proteger la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo.

La CCIA aseguró que dará seguimiento al caso y a la respuesta de las instituciones responsables, mientras que la fundación recordó que defender la libertad de prensa y el acceso a la información pública es una responsabilidad de toda la sociedad.

“Defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública es responsabilidad de toda la sociedad. Cuando se ataca a quienes informan, perdemos todos”, concluyeron.