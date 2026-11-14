Procuraduría abre investigación por ataque contra periodista del diario ‘La Prensa’

La Procuraduría General de la Nación (PGN) reveló la mañana de este sábado 14 de noviembre que comenzó una investigación por el hecho registrado contra el periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, en el que presuntamente se cometió un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendio.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la investigación está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

La institución informó que fiscales superiores y funcionarios del Ministerio Público se encuentran en el sitio realizando las diligencias de investigación para recabar los elementos que permitan establecer lo sucedido.

La Procuraduría también indicó que la investigación podría ampliarse si durante las diligencias se detecta la posible comisión de otros delitos.

La residencia fue objeto de un atentado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, cuando un individuo lanzó un objeto que provocó una explosión y un incendio en la propiedad, ubicada en Brisas del Golf.

La Estrella de Panamá conoció que este ataque ocurre en medio de una próxima publicación en La Prensa de una investigación de las relaciones de exfuncionarios del Estado panameño con algunos contratistas.

De acuerdo con la información publicada por La Prensa, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un artefacto directamente contra la vivienda.

En ese momento, la esposa del periodista se encontraba durmiendo en la casa junto a sus mascotas. La mujer logró salir de la residencia ilesa. Rodríguez no estaba en la ciudad de Panamá cuando ocurrió el atentado.