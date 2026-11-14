Atentado contra la casa del periodista de ‘La Prensa’ Rolando Rodríguez

La residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, fue objeto de un atentado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, cuando un individuo lanzó un objeto que provocó una explosión y un incendio en la propiedad, ubicada en Brisas del Golf, ciudad de Panamá. La Estrella de Panamá conoció que este ataque ocurre en medio de una próxima publicación en La Prensa de una investigación de las relaciones de exfuncionarios del Estado panameño con algunos contratistas.

De acuerdo con la información publicada por La Prensa, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un artefacto directamente contra la vivienda.

En ese momento, la esposa del periodista se encontraba durmiendo en la casa junto a sus mascotas. La mujer logró salir de la residencia ilesa. Rodríguez no estaba en la ciudad de Panamá cuando ocurrió el atentado. La explosión provocó un incendio que alcanzó dos vehículos estacionados en el garaje de la vivienda, lo que motivó la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Por su lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el atentado contra la residencia Rodríguez. A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, la organización expresó su rechazo al ataque y pidió a las autoridades una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido. “Condenamos enérgicamente el brutal atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de @prensacom de Panamá”, manifestó la SIP.