El 42% de los hombres en riesgo nunca se ha examinado por cáncer de próstata, según un estudio

En Panamá, el 99,4% de los hombres encuestados ha escuchado hablar del cáncer de próstata; sin embargo, el 42% de quienes forman parte de la población en riesgo nunca se ha realizado un examen para detectar esta enfermedad.

Estos datos forman parte de un sondeo nacional sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el cáncer de próstata, presentado esta semana por la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas (FENAECCD) y elaborado por la firma Inteligencia de Mercado Emocional (IME).

El estudio, denominado ‘Conocimientos, Actitudes y Prácticas respecto al cáncer de próstata en la población masculina de la República de Panamá’, identificó una contradicción entre la información que manejan los hombres y sus hábitos de prevención. La organización denominó este fenómeno la ‘Paradoja de la Salud Masculina’.

De acuerdo con los resultados, el 82% de los participantes considera que posee información adecuada sobre la enfermedad, mientras que el 80% identifica que los controles preventivos deben comenzar entre los 40 y 45 años. No obstante, entre quienes nunca se han realizado un examen, el 36,7% señaló que no lo considera necesario porque no siente dolor ni presenta molestias.

El sondeo también identificó obstáculos relacionados con el funcionamiento del sistema sanitario, los costos de atención y las condiciones laborales.

El 60,5% de los encuestados mencionó los largos tiempos de espera para conseguir una cita médica como una de las principales barreras de acceso. A esto se suma que el 39,8% reportó dificultades para obtener una cita con un especialista en urología.

En el ámbito económico, el 68% indicó que el costo de las consultas, las pruebas de laboratorio y los medicamentos representa su principal dificultad. Además, el 38% de los trabajadores manifestó que no puede realizarse los exámenes debido a la imposibilidad de ausentarse de sus puestos o al riesgo de perder el día laboral.

Ante este panorama, la FENAECCD planteó una hoja de ruta con cuatro acciones dirigidas a las autoridades sanitarias, la empresa privada y la sociedad civil.

Entre las propuestas figura promover el uso de la prueba de sangre del antígeno prostático específico (PSA), reconocida por el 73% de los hombres encuestados. La organización busca informar a la población de que los médicos generales también pueden solicitar esta prueba, sin que el paciente tenga que acudir inicialmente a un urólogo.

Asimismo, propone desarrollar campañas de tamizaje en centros de atención pública para la población en riesgo y establecer alianzas con empresas para facilitar permisos laborales remunerados y jornadas móviles de toma de muestras en los lugares de trabajo.

Otra de las recomendaciones consiste en reorientar las campañas de concienciación bajo el mensaje ‘Prevenir cuando te sientes bien’, con énfasis en que la ausencia de síntomas no descarta la enfermedad.

La federación también plantea aprovechar los canales que los hombres utilizan para informarse: las redes sociales, mencionadas por el 60% de los participantes; las consultas médicas, por el 53%; e internet, también por el 53%.

La investigación se desarrolló mediante una encuesta en línea, con captación de participantes a través de redes sociales. La muestra estuvo integrada por 512 hombres mayores de 30 años de distintas partes del país y se reportó una base ponderada de 559 datos.

Los resultados ponen de relieve que, además de ampliar la información sobre el cáncer de próstata, Panamá enfrenta el reto de facilitar el acceso a los controles preventivos y reducir las barreras que impiden a los hombres acudir oportunamente a los servicios de salud.