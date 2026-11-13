¿Cuánto vale vivir bien?

¿En qué momento empezamos a creer que para vivir con bienestar solo necesitamos tener dinero?
Vivimos en un mundo que avanza rápidamente en tecnología, productividad e innovación. Pero ¿estamos avanzando al mismo ritmo en nuestra capacidad de escucharnos, comprendernos y cuidarnos?
Veo con gran preocupación cómo el cuidado de nuestra salud emocional se está convirtiendo en un lujo: sistemas de salud con barreras de acceso cada vez mayores, retiros y talleres valiosos pero impagables para muchos, información nociva difícil de ignorar ejemplo: redes sociales, comparación constante, exceso de noticias e incluso alimentos por los que debemos pagar más para que sean más saludables.
Pero mi mayor preocupación es que empezamos a creer que el bienestar emocional depende solo de nuestra capacidad económica. Aunque las barreras de acceso son reales y atender nuestra salud mental requiere recursos y servicios profesionales cuando los necesitamos, también podemos cultivar nuestro bienestar al reconocer lo que sentimos, comprendernos, construir relaciones saludables y enfrentar los desafíos cotidianos.
Cuidar nuestra salud emocional no es solamente una responsabilidad individual. También es colectiva. Está presente en cómo lideramos, conversamos con nuestros hijos, tratamos a nuestros compañeros y reconocemos sus necesidades.
Así mismo, para cuidar de otros, primero necesitamos aprender a cuidar de nosotros mismos.
En una emergencia aérea, debemos ponernos primero la máscara de oxígeno y después ayudar a otros. Con nuestro bienestar sucede algo similar: necesitamos recuperar nuestro oxígeno para poder cuidar a los demás.
Desde hace años, mi propósito es contribuir a construir una sociedad en la que vivamos con bienestar. Por eso acompaño a personas y organizaciones a reconectarse: respirar conscientemente, observarse, escucharse y reconocer la belleza en sí mismas. Al hacerlo, recuperamos el sentido de nuestro propio valor.
Cuando reconozco lo que me gusta y lo que no de mí, abro la posibilidad de aceptarme más y emprender un camino de mayor bienestar que también impacta positivamente en otros.
En los procesos de coaching encuentro personas de orígenes y roles muy diversos. Todas, incluyéndome, compartimos el deseo de vivir con bienestar y el reto de seguir buscándolo. Algunas personas no saben cómo lograrlo; otras dicen no tener tiempo para sí mismas y otras, personas quizás las más valientes, reconocen el miedo que les produce conocerse por completo.
Y es que conocernos requiere valentía. Emprender ese camino implica priorizarnos.
El coaching nos invita a esto: mediante preguntas y conversaciones reflexivas, nos permite observarnos y reconocer que vemos el mundo desde nuestras experiencias, creencias e interpretaciones. Cuando ampliamos nuestra mirada, ampliamos también nuestras posibilidades de actuar y relacionarnos.
También nos invita a preguntarnos: ¿desde dónde escucho al otro? ¿Qué emociones influyen en mí y en el otro? ¿Qué posibilidades aparecen cuando cambio la conversación?
Al conocernos más profundamente, entendemos mejor el impacto que tenemos en los demás. No basta con buscar nuestro propio bienestar: podemos aprender de nosotros mismos para contribuir a construir comunidades donde todos tengamos espacio para respirar, observarnos, escucharnos y conectar.
Julio Olalla, referente del coaching ontológico, en su libro Del conocimiento a la sabiduría, reflexiona sobre nuestra relación con la comunidad y la importancia de aprender más allá de lo individual. Nuestro bienestar no se construye de manera aislada, sino también en nuestras relaciones.
Ahí está nuestra responsabilidad: no solo cuidarnos, sino crear espacios donde otros puedan respirar, sentirse escuchados y vivir con mayor bienestar emocional.
Quizás el desafío no sea solamente aprender a cuidar nuestra propia salud integral, sino reconocer cuánto influimos en el de los demás. Porque una sociedad más humana se construye cuando el cuidado deja de ser un privilegio o una tarea solitaria y se convierte en una responsabilidad compartida.