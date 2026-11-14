Hipotecas de interés preferencial en Panamá caen 61 % a septiembre de 2026

El desplome del segmento hipotecario con interés preferencial se ha convertido en el principal freno para la colocación de nuevos créditos en el sistema financiero panameño. Durante la presentación de los resultados del Centro Bancario Internacional (CBI) y del Sistema Bancario Nacional a septiembre de 2026, el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, detalló que los desembolsos acumulados en este segmento sufrieron una contracción del 61 % al pasar de $746 millones en los primeros nueve meses de 2023 a apenas $293 millones en el mismo periodo de 2026. Berguido explicó que esta caída prolongada responde a una combinación de factores normativos, económicos y operativos acumulados durante los últimos cuatro años. En primer lugar, recordó que “la acumulación de deudas estatales por el retraso en el reembolso de los subsidios a los bancos forzó a muchas entidades a suspender temporalmente su participación en el sistema para proteger sus costos financieros”. A esto, dijo, se sumó el ciclo de alzas en las tasas de interés internacionales y locales, así como la incertidumbre generada por la modificación del marco legal.

El presidente ejecutivo de la ABP comentó que el proceso legislativo de la nueva ley de intereses preferenciales, discutido a lo largo de 2025 entre correcciones y ajustes de implementación, generó un compás de espera e incertidumbre que ahuyentó temporalmente la inversión de los promotores y de la banca. Asimismo, comentó que la nueva normativa redujo tanto el tiempo de cobertura como los montos de los subsidios e incluyó modificaciones en los rangos de las viviendas protegidas, lo que restringe el acceso a un menor universo de compradores. Berguido señaló que a estos cambios estructurales se añade una debilidad persistente en la generación de empleo formal, indispensable para cumplir con los requisitos de sujeto de crédito en el sistema bancario. “Aunque la banca cuenta con amplia liquidez y los principales actores ya se encuentran nuevamente activos colocando préstamos, el ritmo de recuperación del sector de la construcción y de las hipotecas preferenciales enfrenta un proceso lento, ya que la reactivación exige desde la tramitación de permisos de construcción y movimiento de tierras hasta la entrega final de las viviendas”, explicó. En contraste con las hipotecas preferenciales, el presidente ejecutivo de la ABP manifestó que el segmento no preferencial mostró un comportamiento mucho más estable, registrando una leve baja de $713 millones a $605 millones en el acumulado a septiembre. No obstante, aclaró que la fuerte desaceleración del motor hipotecario ha obligado a los bancos a reorientar parte de su liquidez hacia otras alternativas de inversión y financiamiento, como los más de $11,700 millones colocados en títulos de deuda del Estado panameño.