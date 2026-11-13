Estados Unidos reanuda los vuelos tras falla de comunicaciones; Copa Airlines anuncia facilidades para pasajeros

Estados Unidos levantó en la noche la suspensión temporal de despegues que afectó este viernes 13 de noviembre a vuelos en todo el país, luego de una falla en el sistema de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que provocó la cancelación de casi 6,000 vuelos y dejó a decenas de miles de pasajeros en tierra.

La restricción, de acuerdo con la agencia AFP, se mantuvo durante aproximadamente cuatro horas. Además, el seguimiento de Flightradar24 mostró que, en el punto más bajo de la interrupción aérea, solo 336 vuelos en todo el mundo tenían como destino aeropuertos estadounidenses, frente a los más de 3,600 habituales para esa hora. La interrupción nacional de vuelos en Estados Unidos provocó una caída significativa del tráfico aéreo hacia ese país.

Por ello, los datos de la plataforma de seguimiento Flightradar24, actualizados a las 10:30 p.m. de este viernes 13 de noviembre, hora de Panamá, reflejaron la magnitud de la afectación. Comienza restricción

La restricción fue levantada después de aproximadamente cuatro horas, tras una falla en el sistema de comunicaciones de la autoridad aeronáutica estadounidense. Aunque la administración autorizó nuevamente las operaciones, las autoridades de diferentes estados advirtieron que la normalización de los itinerarios tomaría tiempo debido a las alteraciones ocasionadas por el incidente.

Según informó la agencia de noticias AFP, algunos pasajeros fueron obligados a bajar de los aviones momentos antes del despegue, mientras las aerolíneas intentaban responder a una situación que también tomó por sorpresa a sus trabajadores.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, descartó que existieran evidencias de un ataque malicioso o de una acción delictiva detrás de la falla. Duffy atribuyó el problema a la antigüedad de los equipos utilizados en el sistema de control del tráfico aéreo y dijo que la suspensión se levantó a las 8:15 p.m., hora del este de Estados Unidos.

“Este es un problema de un sistema antiguo”, afirmó Duffy, quien explicó que la infraestructura todavía utiliza interruptores y enrutadores obsoletos y analógicas. Duffy dijo que el sistema, que no puede responder a las exigencias del siglo XXI, sufrió una sobrecarga que provocó la interrupción de las comunicaciones en diferentes puntos del país.

Duffy recordó que este jueves 12 de noviembre había solicitado al Congreso 30,100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control del tráfico aéreo estadounidense. Tras levantarse la suspensión, reiteró la necesidad de aprobar los recursos solicitados por la administración del presidente Donald Trump.

“Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente”, manifestó.

La paralización representa la tercera ocasión desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en que se emite una alerta de esta naturaleza para el espacio aéreo estadounidense. Copa Airlines anuncia cambios sin cargos para pasajeros afectados

En medio de las alteraciones en los itinerarios, Copa Airlines informó que mantiene vigentes facilidades para los pasajeros con vuelos hacia o desde Estados Unidos, debido a la suspensión temporal ordenada por la FAA.

La aerolínea panameña indicó que las medidas aplican bajo las siguientes condiciones: - Boletos: emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026. - Fechas de viaje: vuelos programados para el 13 y 14 de noviembre de 2026. - Rutas: desde o hacia Estados Unidos, excepto Puerto Rico, en todos los destinos operados por Copa Airlines.

- Cambios: sin cargo por cambio ni por diferencia de tarifa. - Fecha límite para solicitar cambios: hasta el 17 de noviembre de 2026. - Fecha límite para reprogramar los viajes: hasta el 22 de noviembre de 2026. Los pasajeros pueden gestionar las modificaciones en la sección Mis Viajes del sitio web de Copa Airlines o mediante su aplicación móvil.