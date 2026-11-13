Operación Escudo: 20 personas reciben condenas de hasta 120 meses de prisión por venta de drogas

Un total de 20 personas, entre ellas 19 hombres y una mujer, fueron condenadas a penas de entre 80 y 120 meses de prisión por el delito de venta y comercialización de sustancias ilícitas, como resultado de la operación Escudo, desarrollada en distintos sectores de San Miguelito y otros puntos de Panamá.

La Procuraduría General de la Nación detalló la noche de este viernes 13 de noviembre que las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Garantías, luego de que las personas imputadas aceptaran su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito.

Las sentencias establecen penas de 80, 84, 86 y 120 meses de prisión. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que vinculaban a los imputados con las actividades ilícitas.

También se legalizaron las diligencias de investigación y las aprehensiones.

El operativo fue ejecutado por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Las diligencias se realizaron en sectores, como El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento, El Crisol y Villa Lucre, entre otros puntos.

Durante los allanamientos y diligencias, las autoridades ubicaron indicios relacionados con las investigaciones, entre ellos sustancias ilícitas ocultas en dulces, drogas sintéticas, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, iniciadas en julio de 2026, las 20 personas presuntamente se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas en las inmediaciones de establecimientos comerciales, centros escolares, canchas deportivas y un centro comercial del distrito de San Miguelito.