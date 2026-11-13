Suspensión de vuelos en Estados Unidos: la FAA amplió su sistema de inteligencia artificial días antes

Las autoridades estadounidenses descartaron este viernes 13 de noviembre que la paralización del tráfico aéreo en el país se deba a un ciberataque, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una orden de suspensión de operaciones en tierra para todos los aeropuertos, tras registrarse un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta. “Los técnicos de la FAA están investigando el incidente. La entidad ofrecerá actualizaciones inmediatas a medida que disponga de nueva información”, informó en X el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Asimismo, medios estadounidenses como la cadena CNN y el diario The New York Times aseguraron que sus fuentes federales descartaron que la paralización de los vuelos se deba a un ciberataque. Mientras tanto, se multiplican las escenas de desconcierto y caos en las salas de espera de los aeropuertos, así como en las habituales filas de los controles de seguridad. “No tengo idea de cuándo, ni siquiera si van a autorizar las salidas de vuelos durante el día de hoy”, dijo un piloto de United Airlines a los pasajeros de un vuelo con destino a Rochester, Nueva York, según declaraciones recogidas por The New York Times. La aeronave permaneció durante 45 minutos en la pista del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, a la espera de despegar.

Al igual que en otros aeropuertos de Estados Unidos, los pasajeros que tenían previsto abordar sus vuelos comenzaron a asumir que no podrían hacerlo en el futuro inmediato. Algunos intentaron conseguir otros vuelos o reservar habitaciones de hotel para pasar la noche en la ciudad donde se encontraban, mientras que otros desistieron del viaje y planeaban regresar a casa. Por su parte, los auxiliares de vuelo no tenían respuestas cuando los pasajeros preguntaban cuánto duraría la situación.

Un presunto fallo de inteligencia artificial