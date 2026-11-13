FAA contabiliza vuelos y gestiona rutas internacionales caso por caso

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó este viernes 13 de noviembre que la totalidad de las aeronaves en operación se encuentran contabilizadas luego de la interrupción temporal en las telecomunicaciones que obligó a suspender los vuelos en Estados Unidos, y precisó que las rutas internacionales serán gestionadas de manera individual.

A través de un pronunciamiento oficial divulgado en su cuenta de la red social X, la entidad reguladora explicó el alcance operativo de la medida preventiva adoptada tras el incidente técnico en sus redes de comunicación.

“Ha habido una interrupción temporal en las telecomunicaciones; por abundancia de precaución, todos los vuelos han sido suspendidos. Cada vuelo ha sido contabilizado y los vuelos internacionales serán manejados caso por caso”, detalló la agencia estadounidense.

Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, precisó el alcance técnico de la falla y confirmó que los equipos especializados investigan el incidente. “La FAA ha emitido una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de EE.UU. tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información”, señaló el funcionario en la misma plataforma.

El reporte de la FAA pone el acento en dos aspectos críticos de la seguridad operacional: la confirmación de que el sistema mantiene ubicación y registro de cada aeronave —pese al fallo en las telecomunicaciones— y la aplicación de un filtro discrecional para el tráfico aéreo procedente o con destino fuera de Estados Unidos.

En la práctica, el manejo “caso por caso” implica que las autorizaciones de ingreso al espacio aéreo estadounidense, desvíos, esperas en patrón de vuelo o reprogramaciones de salida desde aeropuertos extranjeros no responden a un cierre uniforme, sino a la capacidad de coordinación que establezca el control aéreo para cada ruta específica.

Para Panamá, principal centro de conexiones aéreas de la región a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, esta disposición coloca los vuelos hacia ciudades estadounidenses bajo evaluación individual. Las aerolíneas que operan rutas entre el istmo y terminales de Estados Unidos quedan sujetas a las instrucciones particulares que emita la FAA para cada itinerario mientras se normaliza la plataforma de comunicaciones.

Aunque la autoridad aeronáutica estadounidense calificó el incidente como una “interrupción temporal” y atribuyó la suspensión a una medida “por abundancia de precaución”, el comunicado no precisa el mecanismo técnico utilizado para verificar la posición de cada aeronave durante la falla ni detalla los parámetros bajo los cuales se aprueba o retrasa cada vuelo internacional.

Tampoco se informó el tiempo estimado para restablecer la operación estándar de las telecomunicaciones ni el momento en que el tráfico internacional volverá a gestionarse bajo protocolos regulares.