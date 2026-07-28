FAA ordena suspender los vuelos de American Airlines por una falla informática en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la tarde de este martes 28 de julio la inmovilización temporal de los vuelos de American Airlines debido a una interrupción en los sistemas informáticos de la aerolínea, una medida que impidió el despegue de sus aeronaves mientras se trabajaba para resolver la incidencia.

Según la cadena Univisión, la orden de inmovilización en tierra fue emitida alrededor de las 5:30 p.m. (hora de Panamá) y publicada en el sitio web de la FAA.

La disposición establece que los vuelos de American Airlines no pueden despegar hasta que el problema técnico sea solucionado.

La aerolínea confirmó la situación a través de sus redes sociales y aseguró que su equipo tecnológico trabaja para restablecer el servicio.

“Nuestro equipo de informática está trabajando con la mayor rapidez posible para restablecer el sistema”, indicó American Airlines.

Hasta el momento, ni la FAA ni la compañía aérea han ofrecido detalles sobre el origen de la falla informática o el tiempo estimado para normalizar las operaciones.