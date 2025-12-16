Estados Unidos emite otra alerta de seguridad por ‘situación peligrosa’ en Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este martes 16 de diciembre una alerta de seguridad en la que advierte sobre una situación “potencialmente peligrosa” en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, que abarca el espacio aéreo de Venezuela y zonas adyacentes.

De acuerdo con el aviso Notam Kicz A0015/25, la FAA recomendó a los operadores aéreos ejercer extrema precaución al operar en el FIR Maiquetía (SVZM) en todos los niveles de altitud, debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al incremento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela.

La entidad señaló que estas amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves, tanto durante sobrevuelos como en las fases de llegada y salida, así como para los aviones y aeropuertos en tierra.

El aviso insta a los operadores de aviación civil estadounidense a consultar información adicional sobre las amenazas a la seguridad en el espacio aéreo afectado a través del sitio oficial de la FAA, y a notificar con al menos 72 horas de antelación cualquier vuelo planificado que ingrese a esta región, proporcionando detalles específicos de la operación.

Asimismo, la FAA solicitó reportar cualquier incidente de seguridad observado o experimentado durante operaciones en el FIR Maiquetía al Centro de Operaciones de Washington de la propia agencia.

La alerta tendrá vigencia desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 19 de febrero de 2026, según detalla el documento oficial, y se produce en un contexto de creciente tensión regional y recientes reportes de operaciones militares en el Caribe y áreas cercanas al territorio venezolano.

Hasta el momento, no se ha informado de una reacción oficial por parte de las autoridades aeronáuticas venezolanas ante esta advertencia emitida por la FAA.